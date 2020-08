Compartir Facebook

Toño Centella sorprendió al mostrar los tatuajes que se realizó en honor a su exesposa, Johana Rodríguez, a quien acusó de haberle sido infiel con un menor de edad que canta en la orquesta Zaperoko.

“Mañana me lo borro. Y eso que me iba a hacer su cara, uff, cómo me iba a doler borrarlo”, dijo Toño Centella mientras mostraba los tatuajes en su brazo.

En uno de los tatuajes se lee el nombre de Johana en todo su brazo, mientras que en otro que lleva en la muñeca también dice su nombre junto al símbolo de infinito.

“Qué me voy a matar por una persona, ya no la amo…que se vaya, tampoco la voy a rogar ¿no? Si ella quiere irse y así ser muy feliz, que sea muy feliz. Tampoco me voy a quedar con las manos cruzadas a que se burlen de mí. Los dos se han burlado de mí”, sostuvo Toño Centella.

Asimismo, el cantante de chicha mostró los mensajes de amor que intercambió con su expareja hasta solo unos días, demostrando así que todo iba bien en su relación de esposos.

Rompió su silencio. El joven integrante de Zaperoko, Marvin, desmintió haberse metido en el matrimonio de Toño Centella y aseguró que con su aún esposa Johana Rodríguez solo tiene una relación de amistad.

“No señorita, no tengo nada que contar, soy amigo de ella, nada más”, dijo el jovencito de 17 años.

