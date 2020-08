Toño Centella se borra tatuaje de su ex esposa tras infidelidad

Compartir Facebook

Luego que el cantante Antonio Domínguez, mejor conocido como Toño Centella, dijera que se borraría el tatuaje que se hizo en honor a ex pareja Johana Rodríguez, a quien acusó de haberle sido infiel con un integrante de Zaperoko, el chichero cumplió su promesa y se borró el nombre de su ex.

El tatuador de Toño decidió compartir imágenes donde se le ve al músico feliz y luciendo orgulloso su nuevo tatuaje en el brazo izquierdo.

“Hoy toco salvarle el brazo al gordito cariñoso que pronto será: «tu flaquito cariñoso». Trabajo realizado por nuestro artista residente: Mocro”, se puede leer en Instagram.

APLAUDEN DECISIÓN

Los cibernautas le aconsejaron al cantante no volverse a hacer el tatuaje con el nombre de ninguna de sus parejas y manifestaron que espera que haya aprendido la lección.

“Uno nunca debe tatuarse el nombre de una mujer, solo el de su madre o su hija, de nadie más porque mujeres y hombres no son para toda la vida, pero tu sangre sí”, “Lo peor que pueden hacer es tatuarse el nombre de la pareja, eso no dura. ¡Qué bien quedó ese tattoo!”, se puede leer en algunos mensajes.

“YA NO LA AMO”

Hace unos días Centella contó que felizmente solo se dibujó el nombre de su ex pareja en el brazo, pues pensaba hacerse su rostro. Asimismo, dejó en claro que nunca pensó en hacerse daño al enterarse de la traición de su ex.

“Qué me voy a matar por una persona, ya no la amo…que se vaya, tampoco la voy a rogar ¿no? Si ella quiere irse y así ser muy feliz, que sea muy feliz. Tampoco me voy a quedar con las manos cruzadas a que se burlen de mí. Los dos se han burlado de mí”, sostuvo el artista.

