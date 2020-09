Toño Centella se descompensa durante entrevista y preocupa a fans

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Toño Centella no la pasa nada bien. Tras el escándalo que desencadenó la separación de su esposa, el cantante de chicha ha decidido emprender con un pequeño negocio en el que ha puesto a la venta polos en su ‘Cachinita’.

Es así que, durante esta mañana, se encontraba en una entrevista en vivo cuando su salud le jugó una mala pasada. El artista se sintió descompensado y optó por agarrarse el pecho pues sintió que el aire le faltaba.

Al momento de la descompensación, las cámaras prefirieron darle un alto a la entrevista y poner a buen recaudo a Toño para que así pueda sentirse mejor y pueda recuperar las fuerzas que le hacían falta.

No te lo pierdas: Toño Centella niega amenazas al integrante de Zaperoko

Frente a la sucedido, Toño dijo que “a veces no nos sentimos bien, pero a veces trato de ser fuerte, valiente. En cuatro meses me han pasado tantas cosas (…) me siento fuerte ante todas las adversidades.»

Tras ello, el cantante comentó que su salud se encuentra un tanto afectada, sin embargo se encuentra con una estricta dieta líquida para mejorar su estado.

Te puede interesar: Toño Centella desmiente muerte y dice que le faltan pocos días para curarse del COVID-19