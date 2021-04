Toño Centella se reconcilia con su esposa con un tierno beso

Compartir Facebook

“La Urraca” reveló un video donde se confirmaría la reconciliación de Centella con su esposa Johana Rodríguez, quienes se mostraron muy cariñosos.

¡El amor! El chichero sorprendió a muchos de sus seguidores al mostrarse nuevamente junto a Johana, esto se dio en una de sus varias transmisiones en vivo.

Dicho video fue transmitido en el último programa de Magaly, donde se mostraba al cantante y su esposa cantando su amor.

Si bien recordamos, los tórtolos tiene un historial de reconciliaciones sin éxito alguno.

“Yo no sé por qué te quiero tanto y tú no me quieres nada. Seguramente es un capricho, una obsesión, que u día dejé vivir sin ti mi amor… “Te amo”, cantó Centella.

Hace unas semanas el cantante había confirmado su reconciliación, pero, su esposa lo negó totalmente en sus redes sociales.

NO LE IMPORTA NADA

En una transmisión en vivo que realizó Centella, muchos de sus seguidores lo insultaron y le sacaron en cara la infidelidad de su esposa.

Él no aguanto los insultos y cortó la transmisión:

“Como si tú no fueras así, está bien, lo soy. Me da cólera lo que habla la gente”

HAGO PRIVADOS PARA COMER

El cantante comentó que tiene que seguir trabajando para pagar sus deudas en el banco es por eso que realiza conciertos privados. Señala que hace más de un año que no puede trabajar.

“Tengo que trabajar porque necesito comer, al menos gano alguito y sale para el arroz con huevo”

