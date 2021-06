¡Se fueron! Toño Centella y su esposa de paseo por Nueva York

Compartir Facebook

¡De vacaciones! Toño Centella viaja a Nueva York para poder vacunarse junto a su esposa Johana Rodríguez y darse una ‘escapadita’ por el territorio Norteamericano.

“Gracias a Dios ya nos vacunaron con la ‘Johnson’, estamos tranquilos y no hemos tenido síntomas adversos, pero igual me seguiré cuidando porque no me creo inmune, no hay que bajar la guardia”, dijo el cantante.

Se sabe que hasta el momento tienen planeado visitar lugares turísticos de la zona y aprovechar para pasar una corta luna de miel.

«Vine a desestresarme un poco, a salir de la rutina y a disfrutar con la familia. Me traje a mis dos hijos y mi esposa Johana, con quien estamos muy unidos y contentos», mencionó Toño para los medios.

En sus redes sociales se puede apreciar lo feliz que se encuentra junto al cariño y amor incondicional de su familia.

Presentaciones en país ‘gringo’

Además el popular Centella dijo que hay personas del medio musical que se han enterado de su visita por lo que lo han convocado para realizar presentaciones y deleitar a todo su público.

Indicó que el 19 de junio se presentará en Nueva Jersey y el 20 de junio se va a Miami para continuar con sus presentaciones.

Retorno a su patria

Toño remarcó que todavía piensa quedarse por allá un mes disfrutando con la familia y para julio o agosto ya este de vuelta para seguir ‘chambeando’ con los protocolos establecidos para proteger a sus fans.

«Solo pido que nos dejen trabajar y que no nos persigan como si fuéramos delincuentes por hacer ‘privaditos’, señaló el cantante, pues ya más de un año no puede trabajar con normalidad por la pandemia y por ser criticado por sus presentaciones al exponer a su público.

