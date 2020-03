Tony Rosado hizo balconazo junto a sus vecinos en honor a héroes del Covid-19

Un gran gesto fue el que tuvo ‘El ruiseñor de la cumbia’ junto a sus vecinos del mismo condominio donde vive, quienes mediante un balconazo se unieron en una mar de aplausos en honor a todos aquellas personas que vienen trabajando arduamente y exponiendo sus vidas por la epidemia del Coronavirus que azota nuestro país y que ya tiene 145 infectados.

“Gracias a todos los héroes anónimos: médicos, enfermeras, bomberos, policías, militares que arriesgan su vida, su salud trabajando en esta crisis por nosotros”, dijo el cantante mediante su cuenta de Facebook, acompañado de un video donde claramente se puede apreciar que desde el interior de su departamento rinden homenaje a todos aquellos profesionales de la salud, de la armada peruana, etc, que vienen trabajando en esta pandemia.

Por si fuera poco, Tony se animó a cantarle a su público que semana a semana lo acompaña en sus presentaciones, con un mensaje de refelxión. “Hoy me encuentro lejos, extraño mi pueblo donde nací. Mi familia piensa que ya la olvide, pero no, no es así. ¡Peruano quédate en casa!”, se escucha decir al cumbiambero, quien vienen cumpliendo con el aislamiento indicado por el estado.