Tony Succar se confiesa en Karibeña: “Quiero ser una inspiración”

Por: Ketty Cabrera /Foto: Carlos Guerrero

La humildad de Tony Succar es lo primero que sorprende cuando lo entrevistas. Después de ganar dos Grammy Latino como Productor del Año y Mejor álbum de salsa por su disco ‘Más de mí’, sigue con la misma sencillez de cuando lo entrevisté en 2017, cuando ya era conocido en el ambiente musical latino de Estados Unidos tras sorprender por su primer disco ‘Unity: The Latin Tribute to Michael Jackson’ pero en Perú tocaba puertas y muy pocas se le abrían.

En ese entonces, para dar a conocer su música en la tv, iba de la mano del cantante de cumbia Deyvis Orosco, con quien ayer se reencontró en las cabinas de radio Exitosa. Hoy los tiempos cambiaron, Succar ya es profeta en su tierra, su agenda está copada y hasta ya lo quiere enfrentar a algunos personajes mediáticos pero aclara a diario Karibeña y dice que ese no es su estilo.

“Desde hace más de un año que no nos veíamos con Deyvis. No hemos estado en contacto por el trabajo pero creo que la amistad es lo más importante y es chévere reencontrarnos y recordar esos momentos”, comenta Tony.

-¿Te sientes satisfecho tras granar el Grammy y ahora es diferente el trato de la prensa en Perú?

Es como en todo, yo soy el mismo Tony Succar. Dios te pone el reto uno tiene que sobrepasar y entrar a romper como sea, obviamente ahora es más fácil pero también tengo nuevos retos que tal vez son más difíciles y eso es lo bonito de la vida, de poder seguir.

-¿Te molestó que te quieran enfrentar con los salseros peruanos porque decir que falta originalidad?

Lo que yo me refiero es solamente para mejorar, yo quiero ser una inspiración para los productores de acá, que no tengan el miedo, me ha pasado a mí también. A veces tenemos que satisfacer al cliente que es el productor ejecutivo, la disquera, el artista o lo que sea. Te dicen ‘yo quiero sonar igualito a esto porque está pegando’ y cuando eso pasa no nos dejan libertad creativa. Peruanos tengan la libertad de ser creativos y arriesguen para hacer cosas diferentes porque es la única manera de ser una marca en la industria.

-Oscar D’León en una entrevista con Karibeña dijo que se puede hacer cover y sonar diferente…

No estoy hablando solo de los covers porque Oscar D´León ha hecho covers hasta de vals peruanos, Marc Anthony ha hecho mil covers, Tito Nieves hizo covers de Marco Antonio Solis pero la sonoridad de Tito quedó ahí, es su sello. Es la originalidad en la producción, en la visión del artista, un estilo. No estoy hablando de los cantante si no de los músicos… Yo amo a Daniela Darcourt, César Vega, …

-Y justo el hecho de comentar tu admiración por Daniela hace que se cree el entredicho que no quieres a Yahaira Plasencia…

Lo que pasa es que yo no he visto cosas de Yahaira suficiente para poder decirte, lo único que sé es por Sergio George porque yo soy amigo de él, soy seguidor de sus redes y posteó con Yahaira y para mí es como una modelo… Lo que me refiero es que yo siempre voy a ser transparente. Hay dos tipos de música, te gusta o no te gusta, todo el mundo tiene su opinión. Yo nunca he dicho que la música de ella es mala pero simplemente a mí no me interesa.

DEYVIS OROSCO: ME SIENTO PARTE DE SU TRIUNFO

“Nos hemos reencontrado después de mucho tiempo, ambos tenemos una agenda recargada y ha sido difícil volvernos a juntar pero la amistad que tenemos va más allá que un tema laboral. Nos conocemos hace varios años de una manera bonita, lo traje para mi concierto y me siento parte de este triunfo. Para el 2020 hay proyectos juntos, así que vamos a sorprender”.