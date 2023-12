“Estuve pasado de copas”, ‘Topito’ responde y le pide perdón a Dayanita por infidelidad

El popular ‘Topito’ decidió romper su silencio luego de haber sido captado besando a otra mujer en una discoteca a pesar de todavía mantener una relación con Dayanita, el cómico afirmó sentirse avergonzado por sus acciones.

El humorista fue entrevistado por las cámaras de Magaly Tv la Firme donde aprovechó para hablar del tema y para pedir las disculpas correspondientes por su mal comportamiento.

Arrepentido

Topito finalmente habló sobre las imágenes bochornosas que protagonizó en la discoteca de Puente Piedra.

Donde el humorista al parecer estaba pasado de copas y donde fue visto besándose con otra mujer a pesar de haber gritado a los cuatro vientos su amor por Dayanita.

El cómico reconoció que no hizo bien esa noche y por lo que se encuentra bastante arrepentido por no haber respetado su relación con la ex integrante de ‘JB en ATV’.

“Ese día estuve un poco pasado de copas y bueno tomé para el cuerpo y no para la cabeza”, dijo el cómico en una comunicación por WhatsApp con un reportero de la urraca.

Mantiene su trabajo

Asimismo, aclaró que a pesar de haberle fallado a Dayanita su trabajo no se ha visto comprometido y es que ambos trabajan juntos en diversos shows cómicos.

“Lo único que sí me siento avergonzado de todo”, agregó Topito, pues hace algunos meses Dayanita fue vista en una salida familiar con la madre del cómico con quien presumía una buena relación.

Finalmente, Topito recalcó que pese a todo Dayanita es una persona muy buena y lamenta que su comportamiento lo haya alejado de una persona que él consideraba importante en su vida.

“Ella puede decir muchas cosas amigo, es su molestia y la entiendo, le pido disculpas, ya habrá oportunidad de conversar con ella”, acotó.

Finalmente, Topito aseguró que ya conversó con Dayanita y le pidió perdón tras el ampay.

¿Qué dijo Dayanita tras el ampay?

Por su lado, Dayanita no se quedó callada tras las lamentables imágenes de quien era su pareja ‘Topito’.

Además, aseguró que por el momento ella se siente tranquila enfocada en su trabajo.

“La verdad no puedo dar declaraciones, yo pienso seguir con mi vida tranquila, creo que cada quien toma sus decisiones, yo sigo trabajando”, dijo la actriz cómica.

Además, sobre la presencia de uno de sus amigos en la referida discoteca de Puente Piedra, aseguró que ‘todos son unos traicioneros’.

Finalmente, cuando le preguntaron sobre el paradero de Topito, Dayanita contestó: “No sé, creo que ya murió”.

Hasta el momento la cómica no ha querido dar más detalles de la infidelidad de la que ha sido víctima, sin embargo, se ha dejado ver