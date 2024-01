Topito se une a “JB en ATV”. ¿Dayanita lo puso como condición para su regreso?

¡Tenemos el chisme del momento! Dayanita, la actriz cómica, está de vuelta en el programa «JB en ATV», pero esta vez con una sorpresa: Topito, su expareja, también se unió al elenco. ¿Qué pasó aquí? Te contamos.

Topito se une a «JB en ATV»

Topito, la expareja de Dayanita que volvió a «JB en ATV», ingresa al mismo programa. Y sorprende a todos, causando revuelo en redes. ¿Dayanita lo pidió como parte de su contrato? Te lo contamos sin pelos en la lengua.

Después de unos problemas y reclamos tras su salida polémica, Dayanita reveló cómo logró su regreso al programa de Jorge Benavides: «Hubo un encuentro previo que se dio a mitad del año pasado, había que calmar las aguas y tratar de enmendar los errores que cometí por mi indisciplina, y pedí disculpas», confesó la actriz.

La llegada de Topito luego del ingreso de Dayanita. Hizo que se preguntaran: ¿Dayanita tuvo algo que ver? Ella misma lo aclaró. «Sí, está ‘Topito’, pero por él no está incluido en mi paquete, porque seguro que eso van a decir. Él negoció por su lado, no lo traigo como mochila; es más, me sorprendí cuando me dijeron que también estaba en el elenco, y si lo han llamado es porque tiene talento», aseguró.

¿Cuál es la relación entre Dayanita y Topito?

Ahora, la relación entre Dayanita y Topito ha dado de qué hablar. Aunque anteriormente la actriz había dicho que solo eran colegas, ahora nos cuenta: «Bien, gracias a Dios, todo fresh, hubo un intercambio de palabras que toda pareja tiene, pero estamos llevando la relación de manera tranquila. Aparte tenemos trabajo, shows y ‘La casa de la comedia'».

Y si te preguntas por qué Topito se unió al programa, él mismo pidió disculpas por una infidelidad. «Ese día estuve un poco pasado de copas y bueno tomé para el cuerpo y no para la cabeza, me siento avergonzado de todo. Le pido disculpas, ya habrá oportunidad de conversar con ella», declaró Topito.

En resumen, Dayanita vuelve a «JB en ATV», y con Topito en el elenco, esto se pone más interesante que nunca. ¿Habrá reconciliación entre ellos? Seguiremos atentos a los próximos capítulos de esta historia de comedia y romance en la televisión peruana.