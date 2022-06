¿Tóxica? DJ de Magaly renuncia y lanza dardo a la ‘Urraca’: “mi tranquilidad mental es primero”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora volvió a tener una molestia con uno de sus colaboradores. En esta oportunidad, el DJ.

Como se sabe, la ‘Urraca’ siempre llama la atención en pleno programa a parte de la producción, ya sea por un video mal subido o simplemente porque no le ponen un video que acompañe la note que está presentando en el momento.

También puedes ver: «El no tenía nada que ver aquí», Melissa reveló porque no invitó a Jefferson al cumpleaños de su hijo

“Puedes ponerme algo de música de fondo, por favor, te lo puedo suplicar, 1 sol de música, 0.50 céntimos, es lunes, empezamos la semana…y te buscas algo, la parte más bonita de una canción, lo que hace un DJ, ¿de dónde lo sacaron para irlo a dejar? ¡Patrik, por dios! Ya no reniego con los que ponen mal los VTR”, dijo la conductora en pleno ‘en vivo’.

Luego de este desaire, el DJ Sergio Delgado, escribió a través de sus historias de Instagram: “Hoy le pongo fin a mi temporada trabajando para el programa Magaly TV”, y líneas más abajo con letras más pequeñas, lanzó tremendo dado: “la tranquilidad mental es primero”.

También te puede interesar: Chola Chabuca alista su celebración por los 30 años del personaje

«Ya no chonguea como antes», Aldo Miyashiro ya no luce como antes en su programa según Magaly

Como se recuerda el conductor fue captado en el preciso momento en el que se daba apasionados chapes con Fiorella Retiz su ex reportera cuando aun se encontraba en un matrimonio con Érika Villalobos lo que provocó que se ganará las críticas de miles de usuarios.

Es así que después de semanas Aldo volvió a la conducción de la ‘Banda del Chino’ sin embargo la conductora Magaly Medina afirmó que su semblante ya no sería el mismo pues ahora se le ve más serio y sin una pizca de gracia que era lo que lo caracterizaba.

«Ya no es el de antes, no se ríe, no ‘chonguea’. Parece un señor correcto, un narrador de noticias, todo serio», dijo Magaly Medina.

Es por ello, que la conductora afirmó que si continúa con esa actitud sus televidentes terminarán por aburrirse.

Mira también: «Hay un Dios que todo lo ve», Melissa lanza mensaje reflexivo en redes