Tóxicos nivel: Policía confunde a su esposa y reprocha infidelidad a otra mujer

A diferencia de muchos videos que nos muestran escenas trágicas de mujeres u hombres enterándose de una infidelidad. Este agente es el otro lado de la moneda y en lugar de una escena de película, nos trae una comedia digna de Hollywood.

Tremendo ‘faenón’

En el primer video, de tres, se observa al agente junto a su compañero haciendo una intervención a un carro, en el transporte se encuentra un joven y una señorita.

En el segundo video, el mismo policía pide a la parejita salir del carro, ambos con las manos atrás y sin poder voltear. Pese a esto, la mujer intenta reiteradas veces verlo pues sus preguntas hacia el joven respecto a ella, parecer incomodarle.

Luego que el joven detenido le comenta que tiene 3 meses saliendo con la dama, el agente le da la noticia final. ‘Sucede que es mi esposa’, dice el agente afligido.

En el tercer video, el policía le pide al joven subirse al carro e irse, a lo que disparado sale de la escena. «Ten más cuidado a la otra, ponte al tiro», le recomienda quien está grabando el video.

«Después de todo lo que hice por ti, después de todo el amor, después de todo el trabajo que he hecho, ¿con eso me pagas? No mames, Mariana, no mames», señaló el policía.

Tras quitarse los lentes oscuros, ambos hombres se sorprenden y descubren que efectivamente la jovencita en cuestión no es la pareja del agente.

