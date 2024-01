«Tóxicos»: Usuarios critican a Stephanie Cayo tras retomar su relación por tercera vez con Maxi Iglesias

Stephanie Cayo y Maxi Iglesias vuelven a ser el centro de atención después de confirmar lo que se rumoraba. Y es que todo sugiere que los actores optaron por reanudar su relación por tercera ocasión. Ante ello, muchos usuarios en redes sociales no tardaron en comentar al respecto criticando a la pareja. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “Gracias por el respaldo”: Mávila Huertas agradeció al público durante su debut con “Ocurre Ahora” en ATV

Stephanie Cayo habría retomado su relación

Fue el tiktoker Ric La Torre quien compartió una foto en la que la modelo peruana aparece sonriendo frente a las cámaras, mientras el actor español la abraza por la cintura.

Se presume que la imagen fue capturada en los días siguientes al Año Nuevo, durante el cual ambos celebraron la llegada del 2024 en la playa en compañía de un grupo de amigos.

Hasta ahora, Stephanie Cayo y Maxi Iglesias no han emitido comentarios al respecto ni han verificado una posible reconciliación. Es importante recordar que en mayo de 2023, ambos pusieron fin a su relación en medio de especulaciones sobre una supuesta infidelidad por parte del actor español.

También te puede interesar leer: “Gracias por el respaldo”: Mávila Huertas agradeció al público durante su debut con “Ocurre Ahora” en ATV

Crítica de los usuarios

Como era de esperarse, los usuarios en redes sociales respondieron rápidamente ante la posible reconciliación de Stephanie Cayo y Maxi Iglesias. En tal sentido, los seguidores de ambas figuras públicas los calificaron de tóxicos debido a que esta sería la tercera ocasión en la que retoman su relación. Cabe resaltar que en el 2023 ha cerrado con muchas rupturas amorosas. No obstante, los internautas no han dejado de criticar estos hechos sin importar de que se trate de una reconciliación.

Maxi Iglesias y Stephanie Cayo oficialmente juntos nuevamente ✨👇🏼 pic.twitter.com/xK4QMaSn6M — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) January 7, 2024

“Está pareja será tan tóxica que vuelven terminan y así sucesivamente”, “Cómo que se están haciendo una pareja tóxica exclusiva, están ,terminan, vuelven, otra vez regresan, esperemos que esta vez estén por más tiempo”, “A la tercera la vencida?”, fueron algunos de las críticas de los usuarios en redes sociales.

No obstante, tanto Stephanie Cayo como Maxi Iglesias no se han pronunciado al respecto ante esta posible reconciliación. Por tal motivo, los internautas han optado por lanzar sus críticas ante sus diferentes idas y venidas en su relación. De igual forma, se espera que ambos confirmen si retomaron su relación o no. Aún así, las imágenes en las que se les ve compartiendo muy cariñosas dejarían entrever que han regresando.