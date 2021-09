Trabajador de delivery mata a golpes a ladrón que quiso robarle su bicicleta

Compartir Facebook

Tras una semana con muerte cerebral, murió el joven ladrón de 22 años que había recibido una verdadera paliza por parte de un trabajador de delivery, a quien le había robado el celular y la bicicleta.

Por esta razón, el repartidor afronta una causa por ‘homicidio agravado por alevosía’. Se sabe, además, que por el fallecimiento de Javier Coria se encuentran detenidos el repartidor Eduardo Maidana, quien le dio una brutal golpiza al joven asaltante, y Rodrigo Tejada, el conductor de la camioneta con la cual lo persiguieron y derribaron de la bicicleta robada.

Se precisa que la situación ocurrió a eso de las 21 horas del 19 de setiembre, cuando el trabajador de una aplicación de comidas fue asaltado, en la zona de Moreno, Argentina.

De acuerdo a la versión del repartidor, el ladrón lo golpeó y le sustrajo el celular y la bicicleta. Luego del hecho, Maidana pidió ayuda a un conductor a quien no conocía para perseguir al delincuente que huía en la bicicleta. Tras algunas cuadras, el ladrón fue derribado con la camioneta y atacado a puñetazos y patadas por el repartidor, y por si fuera poco, tras recuperar su celular y bicicleta, le robó el celular al herido.

Actualmente, Maidana fue imputado por el delito de ‘robo’ por sustraer las zapatillas del ladrón. El caso está en manos de la Fiscalía y en los próximos días se conocerá el destino del trabajador de delivery.

¡Increíble! Rapero se implanta cadenas de oro como cabello

Dan Sur, rapero y productor ha causado sensación en las redes social ya que es el primer artista a nivel mundial en colocarse implantes de cadenas de otro como cabello y esto generó mucha polémica entre sus fans.

“Lo tengo como un gancho que se implanta en mi cabeza y ese gancho tienen ganchos y todos están enganchados en mi cráneo, debajo de mi piel. Yo no me tiño el pelo. Espero que no me copien ahora. Creo en marcar la diferencia y en el ‘antes muerto’ que sencillo’”, contó.

También mencionó que antes de irse a dormir se quita las extensiones de cadenas ya que lo hace para evitar lesiones. Miles de fanáticos le recomendaron que no salga con las cadenas de oro en los días que está lloviendo ya que el metal es conductor de electricidad.

Su cuenta en tiktok tiene 2 millones de seguidores y se ha vuelto tendencia por su extravagante aspecto.

