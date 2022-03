«Trabajador incansable, imparable y apasionado», Korina presume a Mario en redes

Compartir Facebook

Korina Rivadeneira usó sus redes para presumir la buena relación que lleva con Mario Hart padre de su pequeña hija y del próximo quien esta en camino.

Y es que esta vez Mario Hart ganó el campeonato de Cuatrimotos por lo que Korina no lo dejó pasar desapercibido y presumió su logro en su cuenta oficial de Instagram provocando la admiración de sus seguidores.



«A quien admiro. Se despierta 6 am todos los días de su vida para hacer los deportes que ama. Trabajador incansable, imparable y apasionado con todo. El es único, Él… mi esposo-noesposo “campeón de Cuatrimotos A” congrats my love te admiro y amo», fueron las palabras de Korina.

Pues la modelo no ha dejado de presumir a su pareja quien la ha apoyado también en cada logro en su vida ya sea personal o profesional.

Como era de esperarse las palabras de agradecimiento de Mario a la emotiva dedicatoria de su amada.

«Gracias por acompañarme en todo y ser parte de todo lo q hago! Gracias x entenderme y apoyarme! Te amo», respondió Mario en la publicación.

Asimismo, reacciones de personajes conocidos de la farandula no se hicieron esperar, Zumba, Vania Bludau y hasta la hermana de Mario aplaudieron el logro del popular ‘Chato’.

Korina Rivadeneira cuenta que superó crisis matrimonial con Mario Hart

La pareja conformada por Korina Rivadeneira y Mario Hart estuvo como invitada en el programa ‘En boca de tofos’, donde revelaron que tuvieron una fuerte pelea un mes después de casarse. Todo se dio cuando, Ricardo Rondón preguntó: “¿Cuál de los dos alguna vez pensó, imaginó tirar la toalla?”. En un inicio la modelo negó que esto haya ocurrido, pero luego recordó que en un momento se fue de la casa.

“Ay, sí, verdad, yo, yo. Iba a decir ninguno, pero sí, es verdad, yo. Tuvimos un problema fortísimo ¿te acuerdas? Que hasta me fui de la casa y me llevé toda mi ropa y mis cosas”, comentó la venezolana. Claro (se fue pensando en no volver), si me fui con todas mis cosas”, contó la curvilínea.