“Trabajar bastante para el hijo que venga”: Rafael y Cachaza revelan sus planes

Los nuevos novios Rafael Cardozo y ‘Cachaza’ revelaron parte de sus planes a corto mediano y largo plazo, luego de la romántica pedida de mano y su vuelta tras unas vacaciones inolvidables.

En ‘Más espectáculos’, el reportero le consultó a la parejita si pensaba tener un hijo. «¿El hijo, el Cardoziño va venir o no?», le preguntó el reportero de Más Espectáculos. Tras ello, Cachaza indicó que es un hecho que tendrán un pequeño, pero no es prioridad ya que están enfocados en el trabajo por poder darle a su hijo todo lo que necesite y la presencia de ambos.

«Con calma de hecho en un momento sí, pero ahorita estamos enfocados en tener nuestra casita y tener nuestro espacio y trabajar bastante para que el hijo venga en el momento exacto y podamos estar tranquilos y disfrutar de él y no tanto trabajo para estar presente para el hijo», señaló la modelo brasileña.

«Ahora estamos planificando todo lo de la boda. Me imagino que tiene que ser en Perú porque tenemos tantos amigos acá y queremos traer a los familiares, pero la mayoría están acá tienen que ser en Perú. Ahora estoy investigando cursos para investigar la boda. He aprendido todo», aseguró Rafael Cardozo.

“Uno de los mejores del mundo”: Cachaza revela que futbolista le ‘tiraba maicito’

Rafael Cardozo y la brasileña ‘Cachaza’ llegaron al set de ‘En boca de todos’ tras unas románticas vacaciones donde también por fin se comprometieron tras más de 11 años de relación. La modelo confesó que un futbolista coqueteó con ella pese a que en redes sociales se muestra muy enamorada de Rafael Cardozo.

“¿Cuál de los dos alguna vez recibió halagos y coqueteos de algún famoso o famosa?”, preguntó Tula Rodríguez. La modelo admitió que a ella le pasó, pero de inmediato le contó a su pareja: “Es más, hasta le he enseñado, le dije mira quién me escribe”.

“Suerte que ella no contestó porque con este no puedo competir”, dijo Rafael Cardozo. El exchico reality aclaró que no se trata de un seleccionado peruano, sino de un futbolista extranjero, aunque descartaron que sea su compatriota Neymar.

