“Trabajar con la señora es complicado” ExDJ de Magaly Medina reveló los motivos de su salida del programa

Hace pocas semanas, Magaly Medina reveló que su programa estaría atravesando por falta de personal. Ante ello, el ExDJ de “Magaly TV La Firme” brindó nuevas revelaciones sobre la polémica conductora. Incluso, aseguró que es complicado trabajar con ella. Tomemos en cuenta que no es la única queja contra la Urraca por parte de sus anteriores trabajadores. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “Cometí el error de elegirte” Cassandra Sánchez aclara que ella eligió a Magaly Medina como madrina de su hijo

ExDJ de Magaly Medina aseguró que es complicado trabajar con ella

Nuevamente un extrabajador de Magaly Medina salió a revelar detalles de lo que es trabajar con la mediática conductora. Él sostuvo que es complicado laborar con ella y señaló los motivos. Él es Sergio Delgado, quien contó la experiencia de trabajar para Magaly Medina, quien lleva 26 años en la televisión. Por ello, al igual que otros anteriores trabajadores, él se animó a dar detalles de su salida del programa.

“Trabajar con la señora es un poco complicado porque tiene un ánimo medio jodid#, fastidiado. Entonces llegar a poner la canción que ella está pensando es bien complicado (…) La señora no te da alternativas, no te permite juntarte con ella antes del programa, es muy cambiante (…) Básicamente, ahí estuvimos el tiempo que pude durar. Hasta que llegó un momento donde ya no pude más y decidí dar un paso al costado”, reveló en una entrevista publicada en TikTok.

También te puede interesar leer: “Mezquina y atorrante” Exreportera fulmina a Magaly Medina ¿Qué responderá la “Urraca”?

¿Falta de personal?

En una anterior ocasión, la conductora reveló que su programa estaría pasando por falta de personal. Por ello, durante una de sus emisiones quedó al descubierto los problemas internos por los que “Magaly TV La Firme” estaría atravesando. En tal sentido, ella sostuvo que no podría hablar del tema públicamente. “Hay cuestiones internas del programa que no las puedo ventilar públicamente porque sería terrible hacerlo”, expresó.

Todo empezó cuando la conductora quería presentar un video de las declaraciones de Jossmery Toledo sobre su radical cambio de voz. Sin embargo, le comunicaron que no había tal video listo para mostrarse. “Estamos en una situación de emergencia en el programa realmente. No tengo personal ahorita en islas porque no tengo quien edite. Lamentablemente tengo que salir así al aire”, sostuvo en peno programa en vivo.