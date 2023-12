«Trabajo en imponer mi propio estilo»: Ángelo Fukuy habla de su carrera como solista y próximos proyectos

El cantante Ángelo Fukuy es un reconocido artista que se lanzó hace dos años como solista. Es conocido por integrar reconocidas agrupaciones de cumbia en su larga trayectoria musical. Ahora, el artista comenta cómo le va como solista y sobre sus próximos proyectos musicales.

Ángelo Fukuy sigue avanzando como solista

En una entrevista, el querido cantante compartió un poco sobre sus inicios como solista. Tras una carrera musical de 18 años, ahora ha decidido avanzar de manera independiente sacando sus propios temas.

«Cuando uno inicia una empresa musical, como todo trabajo, al principio es difícil, pero no imposible. Me siento feliz y bendecido con lo que me está pasando», comenta Ángelo Fukuy.

Además, comenta que viene trabajando arduamente para diferenciarse con su propio estilo musical. «Estoy trabajando en imponer mi propio estilo, pero no dejaré de cantar las canciones que se hicieron conocidas en mi voz y que el público en cada presentación me las pide», agrega.

Ángelo Fukuy seguirá brindando lo que su público le pide: «Cuando estoy cantando mis nuevos temas, siempre va un “Lárgate”, “Ojalá que te mueras” o “Vete a llorar a otra parte”.

Sus próximos proyectos

Mientras avanza en su carrera musical, Ángelo Fukuy piensa en futuro poder colaborar con grandes artistas internacionales:«Se me vienen a la mente algunos de mis ídolos. Me gustaría compartir el escenario con Marc Anthony, Luis Miguel y, por qué no, con Cristian Castro». Entre los nacionales comenta que tiene muchos en mente, pero entre ellos resalta al gran Raúl Romero.

Desde que lanzó su quinto tema inédito, viene trabajando en la internacionalización de su música. «Ahora vamos a estar haciendo giras por el norte y, Dios mediante, para Fiestas Patrias de 2024 nos vamos a Japón», comenta el cantante con planes al próximo año.

Sobre sus último éxitos

Desde su lanzamiento como solista, el cantante Ángelo Fukuy ha estrenado tres temas inéditos “Levanta tu copa”, “Estoy pensando amor”, “Mentira mentirosa” y llegó al programa para presentar su cuarta canción se llama “Como Tú”, compuesta por el maestro Carlos Rincón.

«¡Lo máximo Ángelo! Tu videoclip es simplemente increíble. Tu talento y pasión brillan en cada segundo», «Todos los éxitos y bendiciones! Qué alegría saber de tu carrera como solista», «Excelente producción musical, felicidades Ángelo, que sigan los éxitos», fueron algunos de los comentarios