“Trajo a vivir a su esposa y no trabaja”: Mujer echa a su hijo de 36 años

“Hay que rasguñar para poder pagar una cuenta, pero queda otra siempre. La plata no alcanza, está todo caro”. De esta forma, la señora Gema dio cuenta de su situación económica en días marcados por la inflación.

La trabajadora de la municipalidad de Maipú procedió a contar su drama familia. De acuerdo a su testimonio, en su casa viven varias personas, pero solo ella y su esposo aportan económicamente. Pese a todos sus esfuerzos, no alcanzan a sumar 500 mil pesos mensuales.

“Vivo con seis personas. Dos trabajamos y los otros están en la casa. Un nieto de 18, otro de 12, de ahí viene mi hijo y la polola de mi hijo”, explicó la mujer. Eso sí, aclaró que “no los puedo echar a calle, en el día a día ellos están ahí. El aporte es mío y de mi marido”.

“No puedo decirle nada”

Consultada sobre su hijo, detalló que “no trabaja, tiene 36 años. Uno no puede decirle nada porque vienen las peleas. Ahora, como está la juventud, no es como era antes. Ya no hay respeto”.

“Eso es lo más triste que hay. Uno les dice y no entienden, pero uno tiene que seguir luchando, batallando y parando la olla. Él cocina para tener el almuerzo de los que va llegando, pero ojalá pueda trabajar luego”, dijo la vecina, que confirmó que el hombre está estudiando en modalidad nocturna.

Chile: Hombre muere apuñalado tras defender a su hijo de un robo de celular

Un hombre falleció durante la tarde de este lunes en Valparaíso, Chile, luego de perseguir a un sujeto que le había robado el celular a su hijo.

Los hechos ocurrieron en el sector de Pedro Montt con calle Las Heras, en un vehículo del transporte público, cuando un sujeto le intenta robar el celular a uno de los pasajeros.

Según se dio a conocer, el padre del afectado salió persiguiendo al asaltante, quien lo apuñaló en reiteradas ocasiones perdiendo la vida en el lugar.

Al lugar llegó personal de Carabineros, quienes se encuentran investigando los hechos para dar con el paradero del atacante. Según información preliminar, el padre estaba con sus dos hijos cuando ocurrieron los hechos.

