Tras diagnóstico erróneo, mujer pierde útero y ambas piernas: “me ofrecen 88 mil pesos”

Por un diagnóstico erróneo, una mujer de 27 años perdió el útero, un ovario y ambas piernas. La trágica historia se traslada a México, donde la mujer asegura que le ofrecen 88 mil pesos para compensar el daño.

Este error provocó que la paciente tuviera una infección generalizada, que la llevó a un paro cardíaco con 30 minutos de reanimación asistida, choque séptico, extirpación del útero, un ovario, y la amputación de ambas piernas.

“Me ofrecen 88 mil pesos por la reparación del daño, ¿Yo le pregunto a los médicos si eso valen sus piernas? Con gusto se los pago para que me regresen las mías”, así lo manifestó Vanessa, quien es una joven madre soltera que señala negligencia médica del IMSS y pide una respuesta a su caso.

Vanessa contó que el IMSS le ofrece los 88 mil pesos como reparación del daño, pero ni siquiera le ha ofrecido una disculpa por el daño que le causó.

“Obviamente eso no va a reparar mi daño, pero ayudaría un poco en la parte emocional, porque, quizá, ellos no se ponen a pensar todo lo que llegaron a truncar (…) Me ofrecen creo que 88 mil pesos para la reparación del daño y yo quisiera preguntarle a los médicos que cometieron esos errores, si esos 88 mil pesos valen sus piernas”, dijo.

Vanessa exige que el IMSS le dé unas prótesis nuevas, un aumento de pensión porque tiene lo mínimo, reparación del daño y becas y talleres para sus dos hijos.

En septiembre de 2018, la joven de entonces 27 años asistió al menos en tres ocasiones a la Unidad de Medicina Familiar número 9 (UMF-9) del IMSS en Querétaro, por un dolor abdominal. El diagnóstico fue infección en vías urinarias y colitis, por lo que se le dio tratamiento sin realizar estudios de laboratorio.

