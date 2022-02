Compartir Facebook

La colombiana Milena Zárate contó que ella sabía de la existencia de los mensajes que Anthony Aranda le enviaba a Paula Manzanal. Es por eso que la colocha lamenta que Melissa Paredes no se quiera dar cuenta que lo único que busca el bailarín es aprovecharse de ella.

“Ella si se da cuenta, pero está metida hasta el fondo y le toca apechugar. El que ella pretenda desligarse de él ahorita, lo único que va hacer es darle la razón a todo el mundo, y es lo que ella no quiere”, precisó en un inicio.

“Mi opinión se ha basado siempre en lo que he visto y yo a él no le tengo confianza (…) Anthony tiene la actitud de una persona arribista, es como si se hubieran juntado el hambre y la necesidad. La única incauta que le creyó fue Melissa, ella fue la única que apostó por él. Y la única que perdió a su familia y su matrimonio fue ella”, agregó Milena.

NO LE CREE A PAREDES

La colombiana cree que Melissa se hace la víctima al mencionar que estuvo a punto de atentar contra su vida. “Creo que en este país el que se victimiza gana. Una tiene que ser consciente de sus actos, y por ende todo acto tiene una consecuencia”, afirmó.

Por si fuera poco, reveló que fue Paula quien le ‘echó’ ojo al bailarín y no augura que la relación con Paredes tenga un final feliz: “Paula le echó el ojo a él desde el primer día que lo vio en el pasadizo del canal y preguntó si era peruano o extranjero. Y mi bailarín le dijo que era de acá, ella lo vio y dijo que estaba guapo (…) Está bien que te quieras divertir un ratito, pero dejar un matrimonio por un hombre, tienes que estar bien necesitado de amor (risas)”.

ROGABA AMOR A PAULA

En tanto, ‘Magaly TV, la firme’ presentó unos mensajes de audio y texto donde Aranda negaba a Paula la posibilidad de un romance con Melissa y le rogaba su cariño. “Amor no te pongas celosa de Melissa. Me cae bien, es buena onda, pero yo estoy para ti y ella tiene esposo (…) no hay manera. No me celes con Meli es una mujer casada con hijos, por favor”, se lee en uno de los chats .

“Amorcito te extraño mucho. (…) Yo nunca me he rendido para nuestros planes, pero a ti te veo en otra mujer. Está bien todos los días sales, vete a tonear, lo que quieras, pero te desconectes, es como que no te importa”, se le oye al bailarín. Milena.