Finalmente se cumplió la ley. Tras quince días de haber sido permaneido en de forma legal en la zona de Loma de Corvina, en el distrito de Villa el Salvador, cientos de invasores fueron retirados por la más de 2,300 efectivos de diferentes unidades de la Policía.

Mra además: De terror! India bate nuevo récord de fallecidos en tan solo 24 horas a causa del virus

Desde las 7 a.m, los agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), iniciaron el desalojo, protegiéndose con cascos y escudos, lanzando bombas lacrimógenas a los invasores, quienes respondían con piedras.

A a par, una retroexcavadora fue utilizada para destruir parte del muro perimetral del terreno, mientras otros policías ingresaban. Poco más de una hora demoraron en tomar el control del lugar invadido y en repeler a los habitantes del lugar.

POR LA COLINA

Durante el operativo, los efectivos fueron avanzando y subiendo la colina, protegiéndose con cascos y escudos, mientras que los invasores les arrojaban piedras, llantas en llamas y hasta balones de gas.

La Policía, lanzó bombas lacrimógenas y fue tomando control de la zona invadida y deteniendo a un grupo de personas que se resistían a la acción policial.

Entérate de más: Keiko: Pedrito no corras Castillo: Cuando quieras

Una vez controlada la zona, agentes policiales con chalecos naranjas comenzaron a desarmar las carpas de plástico y madera que habían instalado los invasores, para luego proceder con el levantamientos de objetos y residuos dejados en la zona.

Además, agentes de la Policía Femenina con guantes blancos, comenzaron a desplazarse por diferentes puntos de Lomo de Corvina para brindar apoyo a los familias que tienen hijos pequeños para que se retiren del lugar sin riesgo.

#Espectáculos "Cuando se enteraron, mi mamá no me quería ni ver, mi papá tampoco. Yo me sentía morir al día siguiente porque todo el mundo me dio la espalda", confesó😱👇https://t.co/WZ5KKnJBVn