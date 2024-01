¡TREMENDO! Brenda Zambrano le da la razón a Alejandra Baigorria y lanza fuerte denuncia contra Guty

¡TREMENDA DENUNCIA! A inicios de febrero del año pasado, Guty Carrera y Brenda Zambrano anunciaron el final de su relación. El término de su amorío se dio luego de cuatro apasionados años juntos, en los cuales ambos se lucían a cuanto evento asistían. Sin embargo, cuando todos pensaban que habían terminado en buenos términos, la modelo mexicana comenzó a lanzar una serie de acusaciones contra el “Potro” que dejaron sorprendidos a más de uno. Ahora, hace unos días, ambos nuevamente tuvieron un cruce de palabras, donde la “charra” le dio con “palo” y brindó su apoyo a Alejandra Baigorria en la denuncia que le interpuso a su expareja hace algunos años.

Brenda Zambrano da apoyo a Alejandra Baigorria

En febrero de 2023, Guty Carrera y Brenda Zambrano anunciaban sorpresivamente su separación. Pese a que la popular pareja se lucía en distintos eventos, al parecer, el amor se terminó y decidieron comunicarlo en sus redes sociales.

Tras el término de su romance, ambos han estado envueltos en una serie de cruce de palabras, la cual se ha reavivado hace unos días. El exintegrante de Esto es Guerra fue anunciado por todo lo alto como flamante ingreso de “La Casa de los Famosos”, lo cual motivó a que la influencer mexicana expresara su sorpresa.

“Solamente me sorprende muchísimo, que cuando yo estuve en la temporada 2, cuando Guty era mi novio, me hizo un dramón porque iba a ‘La Casa de Los Famosos’, habló súper mal, ‘que pinche proyecto’, y mira cómo son las cosas ahora. Lo criticaba mucho y hasta me llegó a amenazar que se iba de la casa, me hacía mucho berrinche”, reveló Brenda Zambrano.

Solo recuerda @GutyCarreraT que eres un maltratador, manipulador chantajista ! Ahora si hablas ? Te funciona verdad? Que me quiero colgar ? El que en utilizo para limpiar su imagen en Perú fuiste tú! Tu ex tenía razón ojalá se te caiga la careta y pagues por tus maltratos — Brenda Zambrano 🍒 (@brenzambranoc) January 21, 2024

El “Potro” le contestó señalando que siempre existirá gente que quiera colgarse de la fama de otros. Brenda Zambrano “explotó” por estas declaraciones y rompió su silencio en redes con una fuerte denuncia.

“Solo recuerda Guty Carrera que eres un maltratador, manipulador, chantajista. ¿Ahora si hablas? Te funcionó, ¿verdad? ¿Qué me quiero colgar? El que me utilizó para limpiar su imagen en Perú fuiste tú. Tu ex tenía razón, ojalá se te caiga la careta y pagues por tus maltratos”, escribió la influencer mexicana. ¿Se juntará con Alejandra Baigorria para una denuncia en conjunto?

¿Qué había dicho Baigorria tras final de relación entre Guty y Brenda?

Luego del término de la relación entre Guty Carrera y Brenda Zambrano, Alejandra Baigorria, expareja del hijo de Edith Tapia, no dudó en pronunciarse al respecto. Cómo se sabe, la mexicana reveló por qué terminó con el modelo y es que al parecer el exintegrante de EEG le hacía escenas de celo injustificadas.

“Me puedo vestir como yo quiera, nadie me dice nada, puedo llegar a la hora que quiera, viajar donde quiera, y me siento feliz siendo yo. En esa relación sentía que no era yo”, señaló Brenda Zambrano en su momento.

Ante esta acusación a nivel nacional, Alejandra Baigorria no dudó en dejar entrever que reactivaría la denuncia que interpuso ante Guty Carrera. La prometida de Said Palao acusó al modelo en su momento de maltrato y violencia psicológica.

“Esto va a ayudar mucho, más bien le voy a decir a mi abogado que chequee porque no no he visto nada (…) Muchas personas me atacaron y pusieron en tela de juicio lo que dije. Yo se lo dejo a la justicia y al de arriba, que todos saquen sus propias conclusiones”, declaró Alejandra.