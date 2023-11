¡TREMENDO CAMBIO! Esto es Guerra anuncia al reemplazo de Johanna San Miguel: ¿llega Katia Palma?

¡NADIE SE LO ESPERABA! Johanna San Miguel anunció que se alejará de la conducción de Esto es Guerra y la noticia fue celebrado por muchos seguidores del reality. De inmediato, la producción del programa le encontró un reemplazo, el cual fue develado en la transmisión de ayer, generando diversas reacciones entre los participantes y la misma “Chata”, ya que la voz de la conductora le resulta familiar. ¿Será Katia Palma?

Johanna San Miguel se va de Esto es Guerra

Esto es Guerra vive unos días picantes en la competencia. Los enfrentamientos entre el propio equipo de “Los Guerreros” siguen a la orden de día y Johanna San Miguel, una vez más, volvió a “explotar”.

Entre los dimes y diretes, la “Chata” se animó a revelar que desde la otra semana se alejará de la conducción del reality de competencia, lo cual fue ratificado por Mister G. “Desde la otra semana ya no estarás”, indicó Mister G, a lo que Johanna San Miguel, fiel a su estilo, le respondió. “Así es, estaré por Barcelona”, confirmó la “Chata”.

La preocupación de los fanáticos del equipo de Esto es Guerra no se hizo esperar y lo manifestaron en redes sociales. Sin embargo, para su tranquilidad, este alejamiento sería solo temporal, ya que su unipersonal “Se busca marido cama adentro” traspasó fronteras.

Según lo anunciado en sus redes sociales y en el programa de Esto es Guerra, el próximo 6 y 7 de noviembre, Johanna San Miguel estará presentándose en Barcelona y Madrid, respectivamente.

¿Quién será su reemplazo?

Ante este alejamiento de Johanna San Miguel, la producción de Esto es Guerra rápidamente se “puso las pilas” y le habría encontrado el reemplazo perfecto a la popular “Chata”.

En la promoción mostrada en Esto es Guerra, se ve a una mujer llegar a las instalaciones de Pachacamac. Diversos nombres empezaron a barajarse, pero todo quedaría confirmado al escuchar la voz de la nueva conductora.

“Este lunes, ella llega el programa para poner orden”, se escucha en el video. A lo que la conductora añade: “Prefiero tomar tinner, antes de…porque en Esto es Guerra, todo puede pasar”, acota quien sería Katia Palma.

Esto cayó como un “baldazo de agua fría” en Johanna San Miguel, quien no dudó en mostrar su disconformidad con la presunta elección de Katia Palma. “Yo la verdad no me siento bien. ¿De verdad me están haciendo esto? Peter (Fajardo), ¿es en serio?”, preguntaba San Miguel muy contrariada.

Cabe señalar que hace varias semanas se hizo público el enfrentamiento entre Katia Palma y Johanna San Miguel. Pese a que ambas compartieron momentos en “Yo Soy” hace algunos años, la relación que tenían quedó en el pasado, ya que la “Chata” señaló haber sido víctima de maltratos por parte de la actriz cómica.