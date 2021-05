¡Tremendo cambio! Mariella Zanetti confiesa que deseaba ser monja

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Todo de cabeza! La exvedette Mariella Zanetti pudo haber cambiado toda su vida artística por una decisión que había tomado de pequeña, pues deseaba ingresar a un convento para convertirse en monja.

En una entrevista con “Estás en Todas”, la actriz cómica confesó que, cuando era niña, una monja había ido al colegio donde estudiaba para dar unas charlas. Sin embargo, sus palabras calaron fuerte en Mariella porque estaba completamente decidida de volverse monja más adelante.

También te puede interesar: La Uchulú y Janick Maceta bailaron al ritmo de “No sé” en el programa de La Chola Chabuca

“Yo he pasado por todo hasta monja he querido ser. A los colegios van las madrecitas para dar charlas. Una me sienta y me comienza a “florear”; me convence. Yo bien contenta voy a mi casa: Mamá, quiero ser monja. Mi mamá, plop (se cayó de espaldas)”, mencionó Mariella Zanetti.

No obstante, aclaró que el deseo de convertirse en monja solo le duró una semana, ya que, al ser pequeña, se olvidó de todo lo que había prometido. Afortunadamente, siguió su vocación e ingresó a la televisión.

Compitió con Anhelí

Asimismo, Mariella Zanetti reveló que participó en un concurso de modelaje, pero terminó en segundo lugar, ya que el primer puesto se lo llevó Anhelí Arias Baraona. Sin embargo, consideró que le robaron en esa final.

También te puede interesar: ¡Hasta aquí nomás! Gisela Valcárcel bota a “Apoteósico” del programa por malcriado