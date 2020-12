¡Tremendo consejo! Susy Díaz cuenta cuál es su mejor cábala por Año Nuevo

Compartir Facebook

La popular Susy Díaz reflexiona lo que fue para ella el 2020 y alista las cábalas para recibir el Año Nuevo 2021.

En conversación con un diario local, la excongresista expresó su agradecimiento a Dios por la salud y por el bienestar de su familia.

La exvedette dijo que tiene varias cábalas para estas fechas; sin embargo tiene una primordial. “Orar, pedir a Dios todo lo bueno y agradecerle por toda la protección que me dio”, señaló.

“Rezo un padre nuestro agradeciendo a Dios que el año 2020. Ha sido el mejor año para mí, que ningún familiar se ha muerto por el virus”, agregó.

Asimismo, la ‘rubia’ indicó que siempre es mejor acatar las normas que dicta el gobierno respecto a las medidas de cuidado para evitar la propagación del virus.

“El año nuevo es diversión pero ahora con lo del toque de queda ya no se pueden hacer planes. Ya no se puede salir, ya no se puede hacer fiestas, no se puede tomar. Lamentablemente no se puede hacer nada. Hay que respetar las normas del presidente”, afirmó.

