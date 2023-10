“Tremendo homofóbico y transfóbico”: Josi Martínez “dispara” contra Giacomo Bocchio y enciende las redes

¡Fuertes declaraciones! En los últimos días, el nombre de Josi Martínez ha estado en los principales portales de farándula. Esta vez no es por algún video viral en tiktok, si no, por su pelea con el jurado de “El gran chef famosos”, Giacomo Bocchio. Pese a que había indicado que no hablaría más del tema, el tiktoker volvió a pronunciarse y dejó mal parado al chef tacneño, a quien tildó de homofóbico y transfóbico e incluso encontró algunas evidencias que lo respaldan.

También puedes leer: «Yo sabía que no estaba destinado a ella»: Armando Machuca se sincera sobre su relación con Milene Vásquez

¿Qué pasó entre ambos?

El lunes, previo al inicio de la cuarta temporada. Josi Martínez no dudó y arremetió en contra de un jurado de “El gran chef famosos”. Esto se dio luego de que el influencer publicara una foto junto a Peláez, Masías y Nelly Rossinelli, por lo que los usuarios rápidamente especularon que se trataba de Giacomo Bocchio.

“Agradezco al Gran Chef porque todos se portaron muy lindos conmigo, la producción, mis compañeros, (…). Pero sí, pasé un momento incómodo durante la grabación de un programa y hasta me fui llorando a mi casa”, escribió.

También puedes leer: ¡Se prendió todo! Fotógrafo oficial de Miss Grand acusa de malcriada a Luciana Fuster y ella responde con todo

Pese a que en ese momento no reveló que el impase que tuvo fue con uno de los jurados, en una siguiente publicación, el tiktoker confesó lo que era un secreto a voces. En la imagen compartida se ve al influencer con el rostro triste y desencajado.

“(…) Uno de los jurados tuvo una actitud de desacuerdo contra la decisión de que yo me quedara en competencia. Aprendamos a ser respetuosos con los demás para no llegar a hacer sentir mal a alguien y, a pesar de que es una competencia, no olvidarnos de la empatía hacia los demás y que todos merecemos respeto”, se puede leer en la foto de Josi Martínez.

Josi Martínez arremete contra Giacomo Bocchio

En su cuenta oficial de Twitter, Josi Martínez le daba likes a algunas publicaciones en contra de Giacomo Bocchio. Sin embargo, ante los comentarios negativos de los usuarios, el tiktoker optó por señalar que no hablaría más del tema.

Sin embargo, pese a lo anunciado, Josi Martínez sorprendió al volver a arremeter contra el jurado tacneño de “El gran chef famosos”. El influencer retwitteo el post de un usuario en Twitter, quien muestra algunas “evidencias” que respaldarían lo dicho por Josi Martínez.

“Aquí deja muy claro que es tremendo homofóbico y transfóbico así que miren sus destacadas para que vean lo que idolatran”, apuntó Josi en sus redes sociales.

aquí deja muy claro que es tremendo homofobico y transfobico así que miren sus destacadas para que vean lo que idolatran https://t.co/2QH6jhTMGt — josi martinez (@jmartineze_) October 11, 2023

La decisión de criticar a Giacomo Bocchio no fue bien tomado por usuarios en redes quienes le dijeron de todo a Josi Martínez. Muchos lo tildaron de “malagradecido” y hasta mostraron videos donde se ve la buena onda del jurado con el influencer.

“¿No que no volverías a hablar del tema?, “generación de cristal, por todo se ofenden”, “te ganaste el cariño de algunos, pero más te estás ganando la antipatía de todos”, «Giacomo no es homofóbico y nunca te faltó el respeto», señalaron en redes sociales.