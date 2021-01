¡Tremendo! Jota Benz confiesa que le gustaría tener seis hijos con Angie Arizaga

Compartir Facebook

El chico reality Jota Benz grita su amor a los cuatro vientos por Angie Arizaga y revela que le gustaría tener seis hijos con ‘la morena’.

‘El lobo’ Jota también dejó en claro que no cree en los vaticinios sobre su futuro al lado de ella. “Por suerte no creo en eso. Cada uno elige su camino. Soy fiel creyente de lo que uno quiere, lo logra”, dijo.

Asimismo el modelo destacó la relación que tiene con la competidora, en quien confía y está seguro de que durarán mucho tiempo.

“Yo con Angie tengo una relación superbonita, me llevo muy bien con ella y lo que pueda opinar alguien de ti, no quiero ser malcriado, pero me va y me viene. Si hacemos las cosas bien no hay problema”, aseguró Jota Benz.

En conversación con América Espectáculos sorprendió al contar que le gustaría tener seis hijos con Angie Arizaga.

“Si Dios quiere que mañana sea padre, seré el mejor padre del mundo, no tengo problema alguno. Si yo voy a planear un tener un hijo me gustaría estar realizado primero, tener estabilidad y darle absolutamente todo. Me gustaría tener dos o tres y si me va bien cinco o seis”, continuó.

“Me gustaría tener una familia súper grande, qué bonito pensar en despertarte y tener a los pequeñines corriendo por todos lados y si puedes darle una vida linda no solo yo estaría feliz sino también mi madre que se muere por volver a ser abuela. Sería lo máximo”, añadió.

