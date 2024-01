¡TREMENDO! Karla Tarazona es despedida EN VIVO de “Préndete”: ¿qué pasó con la conductora?

¡Hasta aquí llegaste! “Préndete” es uno de los pocos programas de farándula que se encuentran al aire. Esto, tras el descanso de “América Hoy”, “Magaly Tv, La Firme”, entre otros, ha aumentado un poco su audiencia y dejó en shock a sus seguidores con lo ocurrido en su último programa. Karla Tarazona, una de las principales conductoras, fue despedida EN VIVO por Andrés Hurtado y no dudó en “explotar” con la drástica decisión tomada.

Karla Tarazona es despedida de “Préndete”

Una de las figuras más resaltantes de Panamericana Televisión es Karla Tarazona. La conductora se desenvuelve en el programa “Préndete” desde hace varios años (anteriormente con otro nombre) y se ha ganado el cariño de muchos seguidores del magazine.

Por ello, la última emisión EN VIVO del programa dejó en shock a más de uno, ya que se reveló que Karla Tarazona había sido despedida. Esto desató la furia de la exesposa del “Huevero”, más aún cuando se enteró que su salida del programa se debía a Andrés Hurtado.

La exintegrante de “Recargados de Risa” mostró EN VIVO la notificación que le llegó con título “Carta de despido”. Esto causó la preocupación de sus compañeros en el set, más aún cuando Tarazona reveló que llamaría a sus abogados ya que “esto no se puede quedar así”.

«Acabo de llamar a mi abogado, se está apersonando al canal. Se supone que yo firmé contrato con Panamericana Televisión, no con Andrés Hurtado. Así que espero que la Dra. Claudia me abra la puerta de su oficina y podamos conversar. Es una total falta de respeto”, señaló mortificada Karla Tarazona.

Cabe resaltar que hasta el momento, la conductora no se pronuncia en redes sociales, por lo que mantiene en vilo a sus seguidores. ¿Seguirá en “Préndete”?

¿Qué tiene que ver Andrés Hurtado con su despido?

En el programa anterior, Andrés Hurtado “explotó” contra los conductores de “Préndete” luego de presentarse en su programa y solo le den de tomar chilcano hecho a base de pisco peruano.

Además, no pudo contener su molestia al ver a sus hijas bailar al ritmo de “Chechito” y lanzó un controversial comentario EN VIVO. “Las he educado en Londres para que terminen bailando Chechito. No se pasen”, señaló Andrés Hurtado.

Todo esto se tocó en “Todo se filtra”, donde “Samu Suárez” dejó entrever que el contrato de Karla Tarazona con Panamericana pendía de un hilo.

«¿Te están observando? ¿Es cierto que están observando los contratos?», preguntó Samu. «¿Es en serio lo que me estás diciendo? Creo que el señor (Andrés Hurtado) se olvida que tengo tres niños», sentenció Karla Tarazona.