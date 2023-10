«Tribuna cerro»: Hinchas de Universitario vieron el partido contra Sport Huancayo desde un cerro

¡Gente, tenemos una historia que nos muestra el verdadero espíritu de los hinchas! Como todos saben, Universitario se coronó campeón del Torneo Clausura 2023, ganando 2-0 contra Sport Huancayo. Pero, lo que más llamó la atención fue cómo algunos seguidores del equipo ‘crema’ vieron la victoria desde un lugar inusual.

Una victoria vista desde lo alto

Resulta que algunos fanáticos, por diversas razones, no pudieron estar en el estadio Monumental para apoyar a su querido equipo. No consiguieron entradas, simplemente les faltó el dinerito o cualquier otra razón. ¡Pero no se rindieron! Decidieron ser creativos y encontraron una solución única.

Mira también: ¡Lo confesaron! “Hermanos Paletazo” revelaron de qué equipo son hinchas: ¿Alianza Lima o Universitario? (VIDEO)

En lugar de estar tristes en casa, algunos hinchas se plantaron en un cerro que estaba detrás del estadio. ¡Sí, desde un cerro! Imagínense la vista que debieron tener desde allí. Vieron el partido desde las alturas, y aunque no sabemos si era una vista perfecta, sin duda pudieron sentir la emoción del juego.

En videos compartidos en redes sociales, pudimos ver esos puntitos que eran los hinchas desde el cerro. Y, como era de esperar, estos valientes hinchas se volvieron virales en TikTok. ¡No lo podemos creer!

Usuarios muestran admiración

En un video compartido por @axerab, pudimos ver la perspectiva de uno de estos hinchas en el cerro, y como él y los que estaban a su alrededor celebraban el gol de Calcaterra. La creatividad y el amor por su equipo impresionaron a todos. Los comentarios no se hicieron esperar, algunos en tono de broma y otros llenos de admiración.

«Hubieras grabado tutorial de cómo acceder a Tribuna cerro», dice uno de los comentarios. Otro bromea preguntando dónde puede comprar entradas para la «tribuna cerro».

Otro usuario que observaba desde la tribuna principal vio esos puntitos en el cerro y pensó que eran personas. «Yo desde occidente veía puntitos moviéndose en el cerro y supuse que eran personas XD», se lee.

Mira también: ¿Tricampeonato o “Juntos por la 27”? Alianza Lima y Universitario definirán al campeón de la Liga 1 2023

Y no faltaron los elogios: «Lo que hace el verdadero amor a la camiseta, mi respeto para toda esa gente brooo», dice un hincha de otro equipo. «Hermano, esa es la forma de alentar al club de tus amores. Saludos de un aliancista y nos vemos en la final», agrega otro. «Mis respetos para ese palco premium», dice uno más.

Así que, amigos, esta historia nos recuerda que el amor por tu equipo puede superar cualquier obstáculo. ¡Arriba Universitario y sus increíbles hinchas!