Tribunal Constitucional debate si Keiko sale o no

El Tribunal Constitucional (TC) empezó ayer el debate sobre el habeas corpus presentado en contra de la prisión preventiva que mantiene más de un año en prisión a Keiko Fujimori, discusión que se debe prolongar por al menos unas dos semanas más, según se supo en el TC.

Trascendió que las dos últimas versiones sobre el caso, las de Jorge Yoshiyama Sasaki y de Dionisio Romero Paoletti, no fueron incluídos en el informe presentado sobre el caso por el presidente del TC, Ernesto Blume, quien está a favor de la excarcelación de la lideresa naranja.

Se supo que Blume también solicitará que se sancione al juez Richard Concepción Carhuancho, por no permitir que la defensa de Fujimori pueda presentar en forma oportuna una apelación contra la prisión preventiva ante una sala superior.

NO PASARON

Se debe precisar que Yoshiyama afirmó ante el fiscal José Pérez que Keiko estaba al tanto de los aportes que ingresaron a su campaña electoral, cuando ella había afirmado lo contrario, mientras que Romero reveló que el BCP le donó 3 millones 600 mil dólares, lo que fue aceptado por la defensa fujimorista.

Ambos testimonios, sin embargo, no fueron tomados en cuenta porque están investigación y se conocieron mucho después de presentarse el habeas corpus, que se sustenta en los fundamentos presentados por el fiscal Pérez y acogidos por el juez Concepción para enviar a Keiko a prisión.

Durante el debate, los otros seis magistradas pueden sustentar y solicitar que se incluya en el informe Blume los dos testimonios ya señalados, pero la decisión final la tendrá, en este punto, el titular del TC, quien fue cuestionado por la magistrada Marianella Ledesma.

Opiniones están divididas

Ex magistrados, entre ellos ex presidentes del TC, comentaron a favor y en contra de incluir los testimonios de Yoshiyama y Dionisio Romero y que podrían complicar la defensa de Keiko Fujimori.

El extitular del TC, Víctor García Toma anotó que incorporar o no el testimonio de Yoshiyama no resulta relevante, porque fue luego del hecho que se evalúa y también porque es una información en proceso de ser confrontada “otros testimonios, pruebas o indicios”.

Óscar Urviola, también extitular del TC, señaló que el testimonio de Yoshiyama efectivamente podría probar que Fujimori Higuchi su era una obstrucción a la justicia, acusación utilizada por el fiscal y acogida por el juez para enviar a Keiko a prisión preventiva.

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza remarcó que el hábeas corpus “tiene que definirse” en base a lo que fue materia de la demanda de resolución de prisión preventiva que se dictó contra Fujimori.

“En su momento me pronuncié alegando que la declaración del señor Jorge Yoshiyama del 4 y del 14 de noviembre no deberían ser tomadas en cuenta porque si no estaríamos en una incorporación infinita de declaraciones posteriores a la demanda”, dijo.

EL DATO

Ella se pronunció en contra de que se ponga a debate una posible sanción contra Concepción Carhuancho