Tribunal Constitucional rechaza a primo de Olaechea

Por amplia mayoría, de 5 a 2, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó ayer el pedido del presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea y del abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, para que este sea incorporado como magistrado de dicha institución.

Se supo que, antes de la votación, hubo un amplio debate sobre los pormenores de la elección de Ortíz de Zevallos como magistrado del TC, en la sesión del pleno del Congreso del 30 de setiembre, y que motivó su disolución por el presidente Martín Vizcarra.

Trascendió que los magistrados que votaron en contra de la incorporación de Ortiz de Zevallos Olaechea fueron el presidente del TC, Ernesto Blume, Manuel Miranda (vicepresidente), Carlos Ramos, Marianella Ledesma y Eloy Espinosa-Saldaña. A favor se expresaron José Luis Sardón y Augusto Ferrero.

La decisión de la mayoría fue que la elección de Ortiz de Zevallos debía ser resuelta por el nuevo Congreso, por considerar que el proceso de votación no había concluido. Sobre todo, por las impugnaciones que se plantearon en su contra. Además, su nombramiento no es oficial al no publicarse en El Peruano.

PONENTE

También por mayoría, el TC eligió al magistrado Carlos Ramos Núñez como el ponente encargado de presentar un borrador de informe sobre si se admite o no a trámite la demanda competencial que interpuso el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, contra el Ejecutivo por la disolución del Congreso.

Ramos tendrá hasta el 29 de octubre para entregar el auto de calificación sobre admisibilidad o no del recurso. Blume, confirmó la designación de Ramos y la fecha en la que se verá su ponencia sobre la admisión o no de la demanda de Olaechea.