Trucos y consejos para ganar al póker

Posiblemente el juego de cartas más popular del mundo ofrece a sus jugadores diversión y fascinación por igual. Considerado un juego de azar en el que la experiencia y el conocimiento del juego suman puntos para ganar cada partida.

Las diferentes versiones de los juegos poker existentes tienen en común la curva de aprendizaje, y es que, en cada partida, a la diversión se irá sumando la experiencia con la que sentirse más seguro y aprendiendo la forma de ganar.

En cualquier caso, existen algunos consejos que se pueden conocer desde un principio y comenzar a ponerlos en práctica para ganar partidas.

1. Contra quién se juega

Conocer quiénes son los rivales es fundamental. Saber cuál es su comportamiento en la mesa aportará la información que se necesita para distinguir cuándo llevan una buena mano o no. Es la forma que se tiene para poder adelantarse a las jugadas que tienen pensado hacer, así como saber la forma en que reaccionan ante la presión, si se vuelven más agresivos o más conservadores.

2. Dejar de jugar

No se tiene la obligación de sacar adelante todas las manos, también es posible dejarlas pasar. Si las cartas son muy malas, es una buena elección, ya que de este modo se ahorrará algo de dinero para cuando llegue el momento oportuno. Ahorrar, en ocasiones, es tan valioso como ganar.

3. La posición en la mesa

Efectivamente, el lugar que se ocupa en la mesa es muy importante. Si se sitúa en las primeras posiciones se debe tener en cuenta que manos se tiene, y es que según se posea una buena combinación (ases, parejas, parejas, AK…) y según el número de jugadores que se tengan detrás, las posibilidades aumentarán o disminuirán en proporción a estas cartas.

4. La posibilidad del abandono

No se es peor ni más cobarde por abandonar una partida, de hecho, se considera como una opción inteligente cuando se sabe que no existen demasiadas oportunidades de ganar. Efectivamente, no se debe profundizar en el riesgo de perder apostando más para ir de farol. En definitiva, un abandono a tiempo puede considerarse una victoria.

5. No dejarse llevar

Es imposible ganar siempre, las ganancias en el póker se contemplan a largo plazo. No hay que dejarse engañar por las buenas rachas contemplándolo como una mano divina que te protege en un día determinado. Cada partida es exclusiva y única, por lo que hay que centrarse al máximo, sin dejarse llevar por una sucesión de victorias.

6. Diferentes modalidades para cada jugador

Además de los diferentes tipos de póker existentes mencionados al principio de este artículo, también hay diferentes modalidades. Cada jugador debe elegir la que más seguridad y comodidad le ofrezca.

Las modalidades según el número de jugadores más habituales son;

El Heads up

También conocido como los cara a cara. En estas partidas el jugador se enfrenta a un único rival. Son las partidas que más tensión y cambios de ritmo ofrecen. Hay que conocer bien al contrincante para saber sus debilidades y puntos fuertes.

6-max

Los Shothanded son las más populares, son partidas rápidas entre 6 jugadores, se toman más decisiones, por lo que hay mayor diversión.

Mesa de 9

Las fullrings ofrecen un juego más pausado debido al elevado número de jugadores en una misma mesa. Es la opción más acertada para principiantes, ya que podrán observar con mayor tranquilidad las acciones de los contrincantes y pensar con detenimiento sus propias jugadas.