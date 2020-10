Trump asegura que su contagio de COVID-19 fue una bendición

Compartir Facebook

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado sentirse “genial y perfecto” apenas cinco días después de su contagio de COVID-19 por el que fue hospitalizado durante tres días.

Para el mandatario, contraer la enfermedad que solo en su país deja ya más de 211.000 muertos ha sido una “bendición de Dios disfrazada”, según ha informado en un videoclip publicado en Twitter.

Trump ha alabado el cóctel experimental de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron con el que ha sido tratado, un fármaco que ha permitido distribuirá de manera gratuita en los hospitales bajo un orden de urgencia a pesar de que su uso todavía no ha sido aprobado.

El Regeneron “ha sido terapéutico para mí, me ha mejorado, yo llamo a eso cura. No me encontraba bien y a las 24 horas me sentía genial”, explica.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

El presidente se pronuncia así por primera vez en público desde su regreso a la Casa Blanca el lunes, en un momento en el que su verdadero estado de salud sigue siendo todo un misterio.

«Pasé cuatro días en el hospital, podría haberme quedado en la Casa Blanca», defiende en su discurso de cuatro minutos que dedica a presumir de la cercanía de la vacuna y advierte a China de que «pagará un gran precio por lo que ha hecho a EE.UU. y al mundo».

De hecho, Trump ha regresado al Despacho Oval este mismo miércoles a pesar de no haber vencido la enfermedad y mientras siguen aumentando los asesores y personas de su entorno contagiadas.

