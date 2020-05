Trump revelará el origen del coronavirus

Compartir Facebook

EEUU. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que en muy poco tiempo, su país publicará el informe que detalla los orígenes del nuevo coronavirus. “Informaremos de manera muy definitiva dentro de un período de tiempo”, señaló el mandatario. El jefe de la Casa Blanca, quien inicialmente elogió a China por su respuesta al brote, ahora culpa al gigante asiático por la propagación del virus. Recordemos que el pasado jueves, Trump afirmó estar seguro de que el Covid-19 se originó en un laboratorio de Wuhan, al tiempo que advirtió que no puede revelar a la prensa a qué se debe su seguridad porque no se le permite pronunciarse sobre ello, pero ha visto pruebas que lo corroboran. El mandatario señaló que es posible que Pekín, o no pudo contener el brote, o dejó que el virus se propagara.