“¿Tú crees que eres como yo?”: Pituco humilla a serenos y su padre le mete tremenda cachetada

A través de las redes sociales viene circulando un video que rápidamente se ha convertido en viral, sobre todo por la forma de cómo reacciona el padre al ver que su hijo no respetó el toque de queda y encima se puso malcriado con las autoridades policiales.

Aunque se desconoce los nombres de los involucrados, por la vestimenta del sereno que realizó la intervención se podría deducir que esto sucedió en el distrito de Miraflores, en Lima.

En el clip se aprecia que el joven actúa amenazante y se resiste a ser intervenido por la PNP y aduce que fue golpeado por el sereno, a quien exige que se identifique.

“Dame tu placa, dame tu nombre, como cualquier oficial decente. ¿Dónde está mi mamá? No tienes el pu** derecho de venirme a taclearme (…) Me has faltado el respeto a todas las formas”, señala.

Asimismo, continúa gritando y asegurando que él y personal de Serenazgo no son “iguales”. “Me has roto mi botella, no hice nada y me ha roto la botella. Te voy a llevar a la comisaria y te voy hacer basura. ¿Tú crees que eres lo mismo que yo, compare? Te voy hacer que te boten de tu trabajo”, grita.

Le metió una cachetada

Ante la negativa del joven de callarse y más bien lanzar improperios, el padre con las venas cargadas de sangre al ver el indignante comportamiento de su hijo, le propinó una tremenda cachetada que de primer momento, hizo callar al muchacho. Sin embargo, posteriormente continuó gritando, por lo que el hombre lo amenazó: «¡Quieres que te reviente!»

Seguramente con la vergüenza encima y el atrevimiento de su hijo, el padre no le quedó de otra que poner en su lugar al joven que visiblemente se le notaba un tanto mareado.

Finalmente, el padre aclaró que él no es ningún abogado, por lo que la «amenaza» de su hijo a los serenos, queda totalmente descartada. En otra parte del video, se le escucha decir al padre: «¿Quieres terminar en la comisaría?»

