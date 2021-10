“Tu hijo no te quiere, por eso no fue a tu boda” , dijo Aída contra Magaly

Compartir Facebook

Una guerra de nunca acabar y es que después de lo que dijo Magaly sobre Aída la reciente mamá no se quedó de brazos cruzados y arremetió contra la ‘Urraca’.

Como se recuerda Magaly Medina había comentado que Aída no era una mujer fina por expresarse de tan mala manera en contra de sus ‘haters’ usando lisuras pero lo que condenó fue que se expresara con palabras tan fuertes delante de su menor hija.

“Ella aparece ahí con su hijita, que está ahí escuchando la sarta de lisuras y vulgaridades que ella dice. Está bien, es una pequeñita que puede no entender, pero no está bien que a tu bebé la expongas a ese lenguaje tan vulgar”, indicó la ‘Urraca’ en su programa ‘Magaly TV: La Firme’.

Aída al escuchar esas palabras de Magaly no dudó en usar sus redes sociales para decirle ‘la vela verde’ a la conductora por haberse metido con su hija.

“Hoy amanecimos con ganas de responderle a la Maga que tanto me quiere. Primero, tienes que tener en cuenta que Ariela es una recién nacida, el chongo es conmigo, no tienes por qué meterla a ella. Si su crianza está bien o mal, ese es mi problema porque yo soy su madre”, comenzó diciendo.

Se metió con su hijo

Sin embargo, la ‘mecha’ no quedó ahí ya que Martínez aseguró que Magaly sed mete con hijos ajenos porque no cuenta con el cariño de su propio hijo quien siempre se ha mantenido distante de la pelirroja.

“Si hablamos de hijos, qué podemos decir de Gianmarquito, que ni siquiera fue a tu boda, no te quiere, no anda contigo, y tanto te arde eso en tu vida personal, que tienes que andar metiendo a los hijos de los demás en todo lo que hablas”, agregó en tono de burla.

Y para cerrar con broche de oro la corredora de motos le sacó en cara sus estudios truncados por lo que no podría hacerse llamar ‘periodista’.

“Vulgar, corriente, chabacana, por favor, entre gitanas no nos vamos a leer las manos. Toda la vida soñaste con ser una bataclana. Me das pena, me das lástima, porque me imagino que tu rating debe estar en picada. Pobrecita, ¿y tu periodismo profesional? Verdad, no terminaste la universidad”, finalizó.