¡Tú lo has dicho! Hija de Juan Reynoso defiende a su padre de críticas: “Gracias a Dios nos vamos”

¡De tal palo, tal astilla! En horas de la tarde de ayer, la FPF anunció una noticia que alegró a todos los hinchas de la selección peruana. Juan Reynoso dejó de ser entrenador de la blanquirroja tras una serie de pésimos resultados y se marcha sin pena ni gloria. Esto despertó no solo la algarabía de los fanáticos de la bicolor, sino también, el fastidio de la hija del “Cabezón”. Mediante sus redes sociales, no dudó en dejar un extenso y sentido mensaje defendiendo a su padre y arremetiendo contra los críticos del “Ajedrecista”.

¿Qué dijo la hija de Juan Reynoso?

Sin pena ni gloria. Así es como se define el paso nefasto de Juan Reynoso por la selección nacional. Una “apuesta” que salió de la nada y muchos aseguran que se pactó antes de la salida de Ricardo Gareca. Bien dicen que lo que mal empieza, mal termina y el paso del “Cabezón” por la bicolor es fiel ejemplo de ello.

En horas de la tarde de ayer, la FPF anunció que Juan Reynoso no iba más como entrenador de la blanquirroja. Los comentarios a favor de esta medida abundaron las redes sociales, sin embargo, hubo una persona que se mostró en defensa del estratega nacional: su hija.

La hija de Juan Reynoso expuso un extenso mensaje en sus redes sociales, donde arremete contra los críticos de su padre y también, enfila sus baterías contra los peruanos en general, señalando la célebre frase “el enemigo de un peruano es otro peruano”.

“Gracias a Dios nos vamos (…) como siempre no extrañaré la calidad de tu gente”, señala en el primer párrafo. Acto seguido, apuntó contra los periodistas deportivos que han sido muy críticos con su padre. Los expertos en la materia e incluso los hinchas de la selección analizaban el presente de la selección peruana y todos llegaban a una conclusión: el Perú de Juan Reynoso no jugaba a nada.

“Peruanos “líderes” de opinión que prefieren maltratar al caído, en lugar de utilizar su privilegio para ayudar, apoyar y enaltecer. (…) pero también el peruano de a pie, que relaciona amor con violencia, resiliencia con terquedad y convicción con arrogancia. ¿Cómo pedir respeto de personas que nunca lo recibieron?”, agregó la hija de Juan Reynoso.

El extenso mensaje de la hija de Juan Reynoso luego que se anunciara la salida de su padre de la Selección Peruana 🇵🇪. pic.twitter.com/RoYp7V7A0s — Erick Osores (@ErickOsores) December 13, 2023

Me dueles Perú

Además, hizo referencia a algunas presuntas amenazas de muerte que habría recibido su padre Juan Reynoso en su etapa como entrenador de la selección peruana. La hija del estratega también señaló que los “peruanos prefieren al extranjero por “ser mejor””. Y razón, en algunas ocasiones, no le falta.

«Me dueles Perú, porque para tu gente es válido amenazar de muerte con tal de conseguir lo que quiere. Porque tu historia colonialista sigue en cada uno de los habitantes que prefieren al extranjero porque ‘es mejor’. Porque la violencia que vives marca los colores de tu bandera. Me gustaría que todo el odio que recibió mi padre se canalizará en energía para mejorar como país. Me duele más saber que el peruano ya no puede reconocerse hermano», añadió la hija del “Cabezón”.