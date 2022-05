“Tu marido hizo la porquería, nosotros no”, Magaly explota contra Érika Villalobos

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Magaly Medina habló fuerte y claro en la última edición de su programa pues después de días la actriz Érika Villalobos rompió su silencio sobre la infidelidad de su aún esposo en sus redes sociales.

Al parecer a la conductora no le habría parecido para nada las palabras de Érika pues la actriz afirmó que la gente se inventa cada cosa para así poder herirla.

«Tú, Erika Villalobos y las mujeres nos merecemos más a veces de las migajas que recibimos y esa es una primera lección. Me da gusto que haya tenido mucha solidaridad de todos, pero lo que me extraña es una parte de su mensaje que no logro entender, que más bien parece que dice que no quería enterarse de lo que pasó y eso si me asombra de una mujer que he considerado siempre empoderada”, comenzó diciendo.

Por otro lado, la popular ‘Urraca’ afirmó que al parecer a Érika no le sorprendió mucho la infidelidad de Aldo hasta parece que ya se lo esperaba o ya sospechaba.

“Yo no entiendo a qué se refiere con gente que está tirando porquería… De repente ella no vivía engañada, de repente ella sabía cuáles eran las andanzas de su esposo para decir eso. Los hogares no se destruyen porque alguien tiene un programa como el mío, en un matrimonio hay dos personas y ellos tienen que trabajar por esa unión”, agregó.

Por otra parte, la figura de ATV no pudo evitar mostrar su fastidio y sentirse aludida con las palabras de Érika, quien dejó entrever que sacaron el ampay para “hacerle daño”.

Mira también: Amy Gutiérrez tras ser captada besando a jovencita: “no soy lesbiana ni bisexual”

“De repente era un acuerdo entre el marido y ella. Nosotros no hemos inventado nada, es un realidad. Él debió respetar el hogar que tenía formado contigo, él fue el único que hizo una porquería, porque creo que un hombre que ama a su mujer, respeta. Lamento que no se valore lo suficiente, así que vaya a reclamarle al sinvergüenza ese que la adornó, no a nosotros”, finalizó.

“Debe estar atravesando por un momento terrible”, dijo Magaly sobre Érika Villalobos

Magaly Medina habló nuevamente sobre la situación de Érika Villalobos tras haber hecho público la infidelidad de su aún esposo Aldo Miyashiro en donde se le vio en apasionados besos con su ex reportera Fiorella Retiz.

a popular ‘Urraca’ empezó comentando su reciente aparición en el escenario con motivo de su próxima obra teatral, además que se lució cantando el tema de «Este amor es del pasado».

«‘Algo que no tenía se me ha ido’, no podía ser más puntual la letra de esa canción que ellos dicen que la escogieron porque era un tema que cantaron en el 2008 en el musical de ‘Don Quijote de la mancha’, pero no deja de ser muy oportuna la frase que escogió de esa canción, comenzó diciendo la periodista.

«Algo que no tenía se me ha ido, o sea, ella (Érika Villalobos) está diciendo que ya no tenía a Miyashiro. Cuando se te va algo que no tenías, yo creo que le dolor no es tan fuerte tampoco», continuó diciendo.

Además, la conductora reveló que ve a Érika un poco desanimada y cabizbaja pues sobrellevar la presión de los medios le está resultando muy difícil.

«Si se la ve cabizbaja, digamos, no se la ve iluminada, no se la ve con brillos en los ojos, se la ve pensativa, debe estar atravesando por momentos terribles (…) es una mujer que acaba de atravesar un golpe terrible, la decepción y la vergüenza pública», acotó.