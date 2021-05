Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La intentó destruir. Ducelia Echevarría salió en defensa de Alejandra Baigorria con un duro comentario hacia Rosángela Espinoza, luego de que ella le increpara a la ‘rubia de Gamarra’ por haberle dado la espalda a los combatientes en el último programa de Esto es Guerra.

Y es que la chica reality no pudo tolerar escuchar semejante acusación por parte de ‘Rous’, por lo que le lanzó semejante dardo en pleno programa en vivo, indicando lo que muchos sospechaban: que no tiene amigas.

«Si vamos a hablar del pasado, te fuiste al equipo de Los Guerreros y les diste el punto para la final…si vamos a hablar por amor por la camiseta yo jamás me iría al equipo contrario y estaría súper cómoda», señaló la ‘chica selfie’ sin esperar lo que le esperaba.

Mira también: ¡Sorprende! Dayanita será ‘Paula Manzanal’ este sábado en JB

“Tú no tienes amigas, así que cállate, no puedes sentir envidia por nadie”, arremetió Ducelia contra ella luego de que Rosángela la tildarla de ‘amiguísima’ de Alejandra Baigorria.

YA HABÍA CONFESADO QUE NO TENÍA AMIGOS EN EL REALITY

Rosángela tiene mucho que decir ahora que se reincorporó en el reality Esto es Guerra y es que, para ella, solo cuenta con compañeros de trabajo y no tiene ningún amigo ahí.

“Tengo que controlarme. Aquí no me conocen mucho, porque no tengo mucha amistad aquí. De verdad lo digo. Son compañeros, no tengo muchos amigos», mencionó.

«Los quiero muchísimo, los aprecio, pero no son íntimos. Yo soy sincera, me encantaría, pero aquí cada uno hace sus cosas”, enfatizó.

Mira también: Tongo se vacuna y le dedica canción a enfermera: “Tengo una pituca que me hinca mucho”