“Tú sabes en que pin** te sientas”: Samahara Lobatón y su dura crítica contra Fiorella Retiz (VIDEO)

¡Sin pelos en la lengua! “La Casa de Magaly” vive sus últimos capítulos, sin embargo, sigue dando que hablar. El tema principal en varios episodios fue la catarsis de Fiorella Retiz respecto a su ampay con Aldo Miyashiro y, si bien es cierto pudo empatizar con Shirley Cherres y Gabriela Serpa, Samahara Lobatón no le cree nada. Así lo demostró en conversación con Alfredo Benavides donde, fiel a su estilo, soltó una polémica frase respecto a la reportera.

Samahara Lobatón arremete contra Fiorella Retiz

Hace varios capítulos, Fiorella Retiz contó todos los detalles de su ampay con Aldo Miyashiro. La reportera se desahogó con Andrés Hurtado, Patricio Suárez Vértiz y Alfredo Benavides, derramando más de una lágrima. Este hecho no pasó desapercibido por Samahara Lobatón, quien no dudó en dudar de lo dicho por la comunicadora.

“Ella nunca lo había hecho, nunca contó nada, siempre se quedó callada. No me lo contó, pero tampoco le creo. Yo le dije, se lo dije”, apuntó Samahara Lobatón.

Para la hija de Melissa Klug, la actitud de Fiorella Retiz y Aldo Miyashiro fue inaceptable, ya que ambos eran personas adultas y sabían lo que estaban haciendo. La popular “Sacachaira” no entiende como la reportera se dejó “engañar” tan fácil por el “Chino”.

“Ellos ya eran adultos y sabían lo que estaban haciendo y no se pusieron a pensar. No soy partidaria de las amantes. Tú sabes a dónde te metes, en que pin** te sientas. Es mi propia manera de ver las cosas”, agregó Samahara Lobatón.

No cambiará su opinión

Pese a que Alfredo Benavides quiso hacer entrar en razón a Samahara Lobatón, la exchica reality “se cerró” en su idea y le dejó las cosas bien claras al actor cómico.

“Ella (Fiorella Retiz) no tiene 18, ya es una mujer grande. Yo tengo 21 y pienso así, imagínate ella. Quedas mejor diciendo que no te pusiste a pensar en las terceras personas, que te dejaste llevar por la calentura, pero decir que no sabías que él (Aldo Miyashiro) tenía una familia son huev**”, señaló fiel a su estilo Samahara Lobatón.

“No voy a cambiar mi forma de pensar Alfredo, no voy a cambiar. Ella no tiene 18 ni 16, no es una niña que se le puede mentir, que se le puede hacer el caminito. Tengo mi propia forma de pensar a pesar de que me caiga muy bien”, finalizó Samahara.