Tula a Elías Montalvo: “Este accidente hace que el Perú hable de ti y hasta tengas nombre propio”

La conductora festejó que el chico reality haya salido de la clínica y que esté en compañía de su familia, pero dió un inesperado comentario sobre su caída.

Tula Rodríguez pidió que Elías Montalvo se recupere para que pueda volver a competir en EEG, pero sorprendió a muchos cuando dijo lo siguiente: “Hay que reconocer que esta situación hace que el Perú entero hable de ti y que ya tengas hasta nombre propio, no es casualidad, esto es por algo importante para ti”, aseguró.

ELÍAS VUELVE A CASA

¡Al fin a casa! Tras la trágica caída en pleno programa en vivo, el tiktoker abandonó la clínica Angloamericana y se reencontró con su familia.

Hoy, jueves 23 de septiembre el chico reality salió de la clínica, así lo anunció a través de sus redes sociales y agradeció a todos sus fans por el apoyo: “Me voy a casita. Gracias Dios, gracias papá, gracias a todos”, mencionó.

Además habló sobre la fuerte lesión que sufrió tras la caída en pleno reto de altura y se apreció que su pie izquierdo se encuentra vendado.

ANSIOSO POR VOLVER A EEG

¡Emocionado! Tras la fuerte caída que sufrió en pleno programa en vivo, Elías Montalvo anunció en sus redes su ansiedad por volver al reality.

Elías Montalvo se pronunció en su cuenta de Instagram sobre su estado de salud y aseguró que desea volver a competir pero que por ahora debe estar en descanso médico hasta que su salud mejore.

“Me voy a quedar en la clínica por cualquier cosa que pase, en observaciones”, comentó el chico reality donde también contó que sus resultados fueron muy positivos.

Además reveló sus ganas de regresar al programa: “Yo de terco me senté, estoy aquí sentadito, no quiero estar echado, ya saben que soy hiperactivo y quiero volver mañana mismo a competir, pero no creo que se pueda, mi piecito todavía está como que un poco inflamado, no es nada grave”, indicó.

