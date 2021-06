Tula afirma que no será un día del padre completo sin Javier Carmona

Compartir Facebook

Un día alegre para muchos pero triste para otros al faltar esa figura paterna en la familia y así lo sentirá Tula Rodríguez al no tener cerca a su difunto esposo Javier Carmona.

Tula se refirió a este día especial y dijo para las cámaras de América Espectáculos que aún le hace mucha falta Javier tanto para ella como para su pequeña hija Valentina.

«Este domingo será un día diferente. Javier siempre va a estar en el corazón de Valentina, pero mi papá será agasajado por nosotras, porque él es hoy el papá de la casa. Nosotros estamos cuidándonos, ya está vacunadito” dijo la conductora de Tv.

Asimismo, mencionó que ahora cuidan mucho de su padre ‘Don Tulo‘ tanto ella como Valentina que en todo momento ha demostrado el gran amor que tiene por su familia.

Recalcó que a pesar de haber atravesado pérdidas prematuras de sus seres queridos tanto de Javier Carmona como el de su madre víctima del virus, la familia se mantiene muy unida y apoyándose.

Tula Rodríguez sufre un ‘descuido’ en vivo con su vestuario: “Ay no, Dios mío”

La secuencia de preguntas en pareja entre Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu, había llegado a su fin. Así que era el turno de Tula Rodríguez de presentar la siguiente sección del programa.

De pronto, hubo un cambio de cámara y se podía notar a la conductora sentada, con las piernas juntas y con un vestido azul corto. Es allí que la producción se da cuenta de que la que hizo ‘clic’ con Javier Carmona, estaba dejando ver más de lo debido.

“Ay no, perdón la falda. Ay, Dios Mío. Disculpen, no me sé sentar. Me están mirando todo” comentó Tula, al aire.