Tula ‘chanca’ a Ivana: “Es bonita, pero no sé si está a mi nivel de belleza”

La conductora de ‘En boca de todos’ volvió a hacer de las suyas y esta vez se la agarró con la reciente mamita Ivana Yturbe, la misma que fue nominada por TC Candler, al “Rostro más bello del mundo 2021”.

En una transmisión en vivo, Ivana comentó todos los pormenores en su experiencia como madre y también, el espacio, le permitió recibir halagos por parte de las conductoras de ‘En boca de todos’.

“Ivana es bonita, bella, pero no sé si esté a mi nivel de belleza del rostro”, comentó Tula Rodríguez y le pidió al director de cámaras que la ponche en primerísimo plano.

“Mi carita hermosa, a mis 44 años porque ni me quito ni me saco nada. Este rostro solo tiene un par de sombritas un contour por aquí, una pestañita loca y un brillito. Tú, Ivana, ¿Qué tienes?”, le dijo.

Frente a esta pregunta, la exchica reality explicó que solo utiliza corrector para sus ojeras, pues desde que nació su hija Almudena no duerme sus horas completas. “Yo me tapo las ojeras porque no estoy durmiendo. Siempre me coloco un rubor y mis pestañitas”, aseguró la pareja de Beto da Silva.

Lamenta no conocer Europa

La siempre carismática y bromista conductora de ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez, volvió a hacer de las suyas y fiel a su estilo bromeó con la invitada del programa, en esta oportunidad, la salsera y líder de ‘Son Tentación’, Paula Arias.

“Feliz, contenta, ya era hora de poder regresar, poder compartir con nuestro público, no solamente acá en Perú, sino también allá, las colonias peruanas, nuestros hermanos peruanos que quieren disfrutar de la música y el talento de ‘Son Tentación’. Feliz”, dijo la cantante.

En esa línea, Tula Rodríguez “apenada” reveló que hasta el momento no ha tenido la oportunidad de viajar al viejo continente. “Felicidades por eso Paula, yo no he viajado a Europa, en serio, de Plaza Italia no he pasado”, respondió Tula.

