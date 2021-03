Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

UN POQUITO DE POR FAVOR. Tula Rodríguez pidió tener más empatía, luego de ver una noticia en redes sociales que anunciaba su muerte a causa del coronavirus. Dijo que su familia está muy preocupada y una información falsa podría alertarlos aún más.

MIRA TAMBIÉN: Sheyla Rojas echa de tacaño a Anderson Santamaría

Aclara que está viva

«Me acaba de llegar por mensaje, una imagen que me imagino está circulando por redes sociales. Ahí dice que supuestamente no resistí al covid y que estoy muerta», inició Tula en su mensaje.

«De verdad, yo entiendo que en las redes pasa de todo, pero hay que ser más empáticos. No podemos estar lanzando estas noticias, yo tengo familia que está muy preocupada por mi, por mi madre y mi papá solito desesperado por nosotras. Voy a mostrar la imagen que está circulando y es falso. No entiendo», agregó a su mensaje para luego mostrar la imagen que circula en redes.

MIRA TAMBIÉN: Micheille Soifer: “Me siento rica y coqueta”

MIRA TAMBIÉN: Tras muerte de su abuelo Deyvis Orosco estrena canción ‘Bonsai’

«La verdad no entiendo, increíble, que tengamos que vivir esta situación. No crean todo lo que salga en redes, por favor. No se alarmen, yo estoy bastante bien, ahora lo que me preocupa es mi mamá», finalizó Tula indignada.

MIRA TAMBIÉN: ¡No la olvida! Hugo García quedó en shock tras recordar en vivo a Mafer Neyra