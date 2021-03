Tula llora por su mamá

Compartir Facebook

Desde su casa, donde se encuentra realizando cuarentena tras contagiarse del COVID-19, Tula Rodríguez realizó un enlace con ‘En boca de todos’ donde se emocionó hasta las lágrimas al comentar que no pudo celebrar el cumpleaños 89 de su padre ‘don Tulo’ y porque la salud de su mamá se habría complicado.

Como se sabe la conductora y actriz tras, dar positivo a la prueba molecular, se dio con la sorpresa que había contagiado a su hija Valentina y a doña Clara. Y aunque ella y su pequeña no han tenido complicaciones pues son asintomáticas, la peor parte la está llevando su progenitora. “Es increíble todo lo que nos está pasando con esta enfermedad, el no poder abrazar a mis papás, la situación de mi mamá es complicada, pero esto es un día a la vez.

Mis padres cumplen el mismo mes años, mi papito cumplió años y no pude estar con él, ahora lo cuidan mis hermanas. Sé que en los 80 lo vamos a ceebrar a lo grande todos”, dijo con voz entre cortada Tula que dejó entre líneas que su madre no estaría sobrellevando la enfermedad con ella.

“Con la bendición de Dios pronto tendré a mi mamá acá. Yo cuento los días, cada minuto y segundo es básico para superar esto. Ya hemos sabido superar cosas duras, hemos perdido batallas y también hemos ganado, yo estoy segura que vamos a salir de esta”, refirió Tula Rodríguez.

“ESTOY MÁS VIVA QUE NUNCA”

De otro lado, Tula se pronunció sobre la noticia falsa de su muerte que surgió luego de que ella se infectara. “Hay cosas que no se pueden controlar, creo que hay gente que le gusta dañar, obvio que es una noticia falsa porque estoy más viva que nunca. No puede ser que una situación que me toca a vivir sirva para ser viral”.

Sobre su estado de salud respondió: “Una de las cosas que me tiene tranquila es que no presento síntomas. Mi hija y yo estamos estables. Al parecer mi carga viral es baja y quizá la próxima semana, luego del análisis, vuelva al canal. Aunque depende del cuadro de salud de mi madre para poder trabajar