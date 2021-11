Tula quiere incursionar en Onlyfans: “como en mi época de malcriada”

Compartir Facebook

La conductora de ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez, no se quedó atrás y al ver a Leslie Shaw en el programa, reveló que ella también quiere tener Onlyfans.

“Yo quiero tener Onlyfans ¿Da plata? Yo me imagino que por Navidad me pondría una guirnalda”, dijo la popular ‘Peludita’, mientras Leslie Shaw le recomendó posar con bikini. En ese momento, Tula Rodríguez se mandó con todo: “Como en mi época de malcriada”.

Sus compañeros en el programa hicieron de las suyas y fastidiaron a la conductora tildándola de ‘tía’. “Yo no soy abuela, pero te aseguro que seré la abuela más rica del mundo. A mí me interesa, saber cuánto se gana”.

Tula Rodríguez a su hija en su cumpleaños: “Siempre tendremos a tu papito en nuestro corazón”

En el último programa de ‘En Boca de Todos’, Tula Rodríguez decidió recordar y mandar un saludo especial a su pequeña hija, Valentina. La conductora de televisión se mostró muy emocionada por los 13 añitos que cumple Valentina, y le expresó con muy conmovida todo lo que siente por ella.

“Perdón, chicos sus chistes no dan risa, hoy estoy feliz, por favor, música de cumpleañera porque mi princesa, la niña que me cambió la vida hace 13 años está cumpliendo años, son los 13 años más hermosos de mi vida entera, una guerrera de la vida, hoy no estamos completos, pero siempre estará (tu papá) en nuestro corazón”, expresó.

Asimismo, reveló que siente que el tiempo ha pasado muy rápido y aún recuerda cuando su Valentina era solo una bebé. Tula también recordó a su fallecido esposo y padre de la pequeña, Javier Carmona, y le dijo a su hija que él siempre estaría con ellas.

“Te amo hasta el infinito y más allá. Mi pequeña…ya no quiero que crezca, pero es parte de la vida, ella oficialmente es una adolescente, pero para mí siempre será mi bebé, hoy solamente seremos dos, pero siempre tendremos a tu papito en nuestro corazón, te amo con pasión y locura, princesa, hoy tendrás un día maravilloso que de eso me encargo yo”, dijo.

