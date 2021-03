Tula Rodríguez a Jazmín Pinedo: «Gracias por tomar la batuta de EBDT»

Compartir Facebook

En una nueva edición de En Boca de Todos, la conductora de televisión, Tula Rodríguez, aprovechó la oportunidad para agradecer a Jazmín Pinedo por asumir la conducción y sacar adelante el programa, mientras ella y Maju Mantilla se recuperan del nuevo coronavirus.

La también actriz, quien todavía se encuentra con COVID-19, se refirió a su reemplazo de la mejor manera y agradeció el apoyo en el programa.

«A ti Jazmín, gracias por tomar la batuta, yo de verdad te lo agradezco… Muchas gracias por el apoyo», enfatizó.

TULA REVELA QUE SU MADRE ESTÁ DELICADA DE SALUD

Luego de confirmar que dio positivo a la prueba de la COVID-19 y de contagiar a sus familiares el virus, Tula Rodríguez reveló que su mamá doña Clara Quintana es la que se encuentra delicada de salud a causa de la enfermedad por lo que está muy preocupada pues actualmente no hay oxigeno ni camas UCI en los hospitales.

“La que sí está un poco delicadita es mi mamá. Está chaqueteadita. No hay oxígeno por ningún lado, no hay camas, no hay sitios en hospitales, en clínicas, está todo abarrotado. Gracias a Dios estoy logrando atenderla en la casa, está respondiendo, pero está bien adolorida y delicadita, pero yo sé que todo va a estar bien”, dijo.

Respecto a su salud y a la de su hija, Tula manifestó que afortunadamente no han presentados fuertes síntomas, solo han perdido el sentido del olfato y el gusto en un 50%.

