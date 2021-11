Tula Rodríguez a su hija en su cumpleaños: “Siempre tendremos a tu papito en nuestro corazón”

Compartir Facebook

La conductora de televisión saludó en vivo a su hija Valentina por los 13 añitos que cumplía y rompió en llanto al hacerlo.

En el último programa de ‘En Boca de Todos’, Tula Rodríguez decidió recordar y mandar un saludo especial a su pequeña hija, Valentina. La conductora de televisión se mostró muy emocionada por los 13 añitos que cumple Valentina, y le expresó con muy conmovida todo lo que siente por ella.

“Perdón, chicos sus chistes no dan risa, hoy estoy feliz, por favor, música de cumpleañera porque mi princesa, la niña que me cambió la vida hace 13 años está cumpliendo años, son los 13 años más hermosos de mi vida entera, una guerrera de la vida, hoy no estamos completos, pero siempre estará (tu papá) en nuestro corazón”, expresó.

Asimismo, reveló que siente que el tiempo ha pasado muy rápido y aún recuerda cuando su Valentina era solo una bebé. Tula también recordó a su fallecido esposo y padre de la pequeña, Javier Carmona, y le dijo a su hija que él siempre estaría con ellas.

“Te amo hasta el infinito y más allá. Mi pequeña…ya no quiero que crezca, pero es parte de la vida, ella oficialmente es una adolescente, pero para mí siempre será mi bebé, hoy solamente seremos dos, pero siempre tendremos a tu papito en nuestro corazón, te amo con pasión y locura, princesa, hoy tendrás un día maravilloso que de eso me encargo yo”, dijo.

Según una imagen que compartió Rodrigo Gonzáles en redes sociales, la conductora de televisión estaría saliendo con su ex, Gino Barbieri.

Por el mes de setiembre de este año, Tula Rodríguez, estuvo envuelta en una serie de rumores que indicaban que tendría un romance con su ex pareja, Gino Barbieri. Y es que ambos fueron vistos juntos en un bar de Miami, pero Tula negó cualquier vínculo cariñoso con Barbieri.

Incluso, la ex pareja y madre de la hija de Gino Barbieri, aseguró que Tula tenía encuentros “a escondidas” con Barbieri. Todo esto, según la ex pareja, cuando Javier Carmona estaba enfermo y postrado en una cama.

En su momento esas declaraciones no hicieron mayor revuelo. Sin embargo, ahora, el también conductor de televisión, reveló en sus redes sociales una curiosa fotografía en la aparecía Gino Barbieri, Tula Rodríguez y su hija, Valentina.

“La Tula y su ex más cerca que nunca. ¡Y ya incluye a la hija en las salidas!”, escribió fiel a su estilo, Rodrigo Gonzáles, acompañando la fotografía, pero no especifica si la misma sería reciente o no.

Hasta el momento la conductora de televisión no se ha pronunciado respecto a los rumores de un posible romance entre ellos. Cabe recordar que Gino Barbieri y Tula Rodríguez fueron pareja allá en el 2008, cuando él era un productor de televisión y ella, conductora.

