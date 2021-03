Compartir Facebook

A través de sus redes sociales y luego de haber dado positivo a la COVID-19, Tula Rodríguez compartió un sentido mensaje a su hija Valentina, a quien agradeció haber tomado las cosas de forma madura para ser apenas una niña.

«Mi Vale, estamos tan cerca y a la vez separadas… sabes que todo es por nuestra salud, gracias por ser tan madura y asumir todo como una niña buena y noble», escribió desde su Instagram.

«Tengo ganas de apachurrarte como siempre, pero sé que prontito volveré a abrazarte y decirte lo mucho que te amo cara a cara y que como siempre», enfatizó.

ARREPENTIDA DE HABER CONTAGIADO A SU FAMILIA

La presentadora de televisión no dudó en abrirle su corazón a sus seguidores y televidentes y narró lo complicado que fue afrontar que haya dado positivo a la enfermedad de Wuhan.

Tula rescató que es asintomática, pero que su madre y su hija sí los tiene, lo que la preocupa aún más. «Estoy segura que en dos semanas esto va pasar y voy a estar dentro del grupo de los que venció el COVID-19 junto a mi familia», rescató.

«Quiero pedirle perdón a mi papá y a mi mamá y a mi hija si yo los he contagiado, porque yo me he contagiado pero trabajando, porque tengo que salir a trabajar porque soy proveedora de esta casa. Así como yo los contagié, estoy segura que vamos a salir de esta», enfatizó Tula.

