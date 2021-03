Tula Rodríguez aconseja a seguidores por el virus: “No se automediquen”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Luego de superar satisfactoriamente el coronavirus, Tula Rodríguez aprovechó sus redes sociales para advertirle a sus seguidores sobre los peligros de automedicarse ante esta enfermedad.

En las historias de su cuenta de Instagram, recordó que cada caso de COVID-19 es único, y que se debía de tener cuidado al tratarlo. Mucha gente me dice: ‘¿Qué medicina tomaste? Me duele la cabeza, me pasa esto, por favor, ayúdame’.

Mira además: Sofía Franco: Esposo la acusa de drogadicción, alcoholismo y ludopatía

Yo no puedo decirte qué tomar porque cada caso es único. Automedicarse es un peligro”, dijo la conductora de ‘En boca de todos’. Tula aconsejó no tomar medicamentos sin la supervisión o receta de un médico. “Tengan cuidado con automedicarse, hay que cuidarnos la salud. A veces uno quiere tomar algo porque le funcionó a otro. No necesariamente tiene que ser así”, acotó.

Tula Rodríguez contó que cada uno de sus familiares, mamá, papá y su hija Valentina, recibió un tratamiento diferente según los síntomas que fueron presentando. No obstante, remarcó que su madre es quien ha sentido los síntomas de manera más intensa, pues aún lucha contra la enfermedad

Entérate de más: Álvaro Paz de la Barra dispara: «Estamos evaluando pedir la tenencia de mi hijo»

Entérate de más:

La docente precisó que no requiere usar “les niñes” para enseñar amor y respeto a los niños 😱🤔https://t.co/kYw9a8RfMr — La Karibeña (@karibenape) March 26, 2021

Mira además: Karla Tarazona demanda a Leonard León para que pague deuda de 30 mil soles